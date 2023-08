Yanina Latorre mostró los mensajes que Tomás Holder le mandó a su hija Lola, y él respondió: “La quiere meter en el programa”

Luego de entrecruzar declaraciones polémicas, Yanina Latorre procedió a mostrar los mensajes que Tomás Holder le envío a su hija Lola para tratar de conquistarla. En su descargo, la panelista de LAM remarcó que la joven nunca le escribió ni le respondió a esos mensajes que le llegaron entre el año 2019 y el 2020. Y el influencer parece que le respondió a través de sus historias.

“Que ni se le acerque, que mi hija está para otra cosa, no le gustan los inútiles”, dijo Latorre en el programa de Ángel de Brito. Luego de eso, se generó un ida y vuelta polémico con el rosarino y ella no dudó en exponer en Twitter la captura del chat privado. “Que vaya a colgarse de otra, y que deje de mentir”, expresó fuertemente la panelista.

Tomás Holder vs. Yanina Latorre: “¡Es un mitómano!”

Antes de que se dieran a conocer los mensajes, Holder asistió este sábado al debate del Bailando y allí expresó que fue Yanina quien comenzó con la polémica y aseguró que él le envió un mensaje para pedirle disculpas.

Sin embargo, la panelista no se quedó callada y negó las declaraciones de Holder. “¡Jamás me mandó un WhatsApp! Qué pel... hay que ser para mentir así”, escribió en Twitter. Y en otro posteo lanzó: “La guerra la empezó él hablando mal de mí en el programa de Mariana Fabbiani. ¡Es un mitómano!”.

Yanina Latorre compartió los mensajes que Tomás Holder le enviaba a Lola entre 2019 y 2020. Gentileza: Foto Captura Twitter/yanilatorre.

“Le mandaba mensajitos privados y videitos por Instagram cuando todavía no sabíamos quién era”, dijo la panelista el miércoles pasado al aire de LAM (América). “Si llega a venir a casa, ¡pum! ¡Qué me importa! ¡Le inyecto metacrilato!”, dijo en tono sarcástico y mencionó a la peligrosa sustancia.

“Que ni se le acerque, que mi hija está para otra cosa. ¡Que no la toque!”, aseguró también Yanina y habló con orgullo de la actual pareja de Lola. “Ella se me va a casar con Felipe, no le gustan los inútiles”, sumó sin filtros sobre el futuro de la joven que tuvo con Diego Latorre.

Esta furia de la panelista explotó por las declaraciones que Holder dio en DDM (América). Allí, se refirió a los malos tratos que recibe por parte de la madre de Lola. “Hay muchos ataques innecesarios. Por empezar, esto es un show, y seguir atacando en la vida real es feo”, expresó y dijo que eso no es de buena persona.

Por eso, cuando en el ciclo de Mariana Fabbiani le mostraron una foto de Lola, no tuvo muy buenos comentarios hacia la joven. “Yo juzgo mucho a la persona por la familia”, dijo Tomás debido a los roces que tuvo con Yanina.

Holder y una historia de Instagram que parece dedicada a Yanina

Si bien en la historia no hay un contexto de la charla que tienen su amigo de Mariano Beron mientras disfrutan de las instalaciones del Faena, lo que dice parece estar dirigido a Yanina Latorre.

Su amigo habla de una “mina que no aparece”, y sería en referencia a que Lola Latorre no dijo nada de todo este cruce mediático. Y el rosarino remató con un “la quiere meter en el programa a full, le quiere dar importancia”.

