Yanina Latorre criticó si filtro a Moria Casán por celebrar la subida del dólar: “Están entongados”

Yanina Latorre tuvo una semana agitada tras haber sufrido una descompensación en LAM. Luego de recuperarse, retomó funciones y en su ciclo radial de El observador, cuestionó las palabras de Moria Casán, cuando la diva analizó el resultado electoral.

“La One”, en diálogo con LAM, destacó que no le preocupa la suba del dólar porque ella cobra en pesos. Al contrario, le sirve que esté “explotado”, ya que tiene ahorros en esa moneda que ahora valen mucho más.

En este contexto, la panelista la criticó sin filtro. “Dijo una barbaridad. Entiendo que estás con Galmarini, pero a veces hay que llamarse al silencio, como hacen Pampita o Cristina Pérez, que se hacen las boludas”, introdujo.

“Pero decir el gran trabajo que está haciendo el Ministro de Economía, con la inflación que tenemos, con el dólar como lo tenemos... nos toma de pelotudos Moria”, sentenció.

Y fue por más, remarcando que a Moria poco le importa el pueblo argentino. “Cuando una tipa dice que le encanta que suba el dólar. Gana en dólares, ahí te das cuenta de que están todos entongados los del Gobierno. Se caga en la gente, en su público y en la pobreza”, agregó.

¿Qué dijo Moria Casán sobre el dólar?

Durante la presentación de Bailando por un Sueño, Moria Casán formó parte de los invitados estrellas. La diva, una vez más, se suma al ciclo conducido por Marcelo Tinelli como jurado y, su lllegada al gran evento que se realizó fue una de las más esperadas. Por lo que los distintos medios han intercambiado algunas palabras con ella, incluyendo a Ángel de Brito, quien le preguntó por el dólar.

Ante esto, Moria no dudó en responder. Con su característica simpatía y sarcasmo confesó: “No me fijo en el dólar, mi amor. Yo no cobro en dólares”, pero De Brito retrucó y fue por más: “por los que tenes, ¿no’”. Y, una vez más, con histrionismo, Casán afirmó: “Por eso, me gusta que el dólar esté explotado así, si tengo que pagar cosas, cambio”.