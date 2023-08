La polémica frase de Moria Casán que encendió las redes: “me gusta que el dólar esté explotado”

Las PASO 2023 siguen siendo motivo de especulación, incertidumbre y preocupación en Argentina. La victoria de Javier Milei, la cual se dio de forma inesperada, ha cambiado el rumbo del país de manera significativa. De hecho, llegó a tal punto que el lunes 14 de agosto, al día siguiente de las elecciones, ya se ha disparado el dólar de una manera significativa. Y, ante esto, Moria Casán no dudó en dar su opinión.

Las propuestas de Javier Milei en caso de ser elegido presidente. Foto: Juan MABROMATA / AFP

Moria Casán, que es una de las divas más importantes de la televisión argentina, fue consultada por Ángel de Brito al respecto. La diva habló del tema tras la polémica que se generó entre Lali Espósito y Javier Milei porque, hay que recordar, Moria es muy amiga de la intérprete y, recientemente, han realizado una canción juntas. Sin embargo, la respuesta de “la one” al conductor de Los Ángeles de la Mañana fue completamente sorprendente.

Moria Casán en la presentación de Bailando por un Sueño 2023 Foto: instagram

¿Qué dijo Moria Casán sobre el dólar?

Anoche, durante la presentación de Bailando por un Sueño, Moria Casán formó parte de los invitados estrellas. La diva, una vez más, se suma al ciclo conducido por Marcelo Tinelli como jurado y, su lllegada al gran evento que se realizó fue una de las más esperadas. Por lo que los distintos medios han intercambiado algunas palabras con ella, incluyendo a Ángel de Brito, quien le preguntó por el dólar.

Lali Espósito y Moria Casán Foto: instag

Ante esto, Moria no dudó en responder. Con su característica simpatía y sarcasmo confesó: “No me fijo en el dólar, mi amor. Yo no cobro en dólares”, pero De Brito retrucó y fue por más: “por los que tenes, ¿no’”. Y, una vez más, con histrionismo, Casán afirmó: “Por eso, me gusta que el dólar esté explotado así, si tengo que pagar cosas, cambio”.

La última frase de Moria Casán fue la que llamó la atención de los usuarios y encendió las redes sociales. Muchos de los internautas la tildaron de poco empática y de proclamarse, con estos dichos, a favor de Lali Espósito y el gobierno actual.