En dólares y por cuatro días al mes: Yanina Latorre reveló la increíble cifra que cobraba Zaira Nara en el Bailando

Zaira Nara decidió abandonar su participación en la transmisión del Bailando 2023 después de verse atrapada en una disputa entre Charlotte Caniggia y Coti Romero. La modelo expresó su malestar después de recibir un comentario inapropiado relacionado tanto con ella como con su hermana Wanda.

“No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo no lo diga, y yo te dije ‘no lo puedo decir’. Dijo, de Zaira y de Wanda, que las dos estaban acá por chupar p.... Y me dijo que lo diga, porque dijo que yo decía todo y que yo no me callaba nada. Y yo le dije ‘no lo voy a decir’”, le dijo Coti a Charlotte durante el programa.

El jueves al mediodía, Zaira Nara anunció su renuncia al streaming del certamen de baile. Lo hizo a través de un comunicado que escribió en su cuenta de X (antes Twitter). “A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño”, comunicó Zaira, molesta por los dichos de las participantes del programa de Marcelo Tinelli.

El mensaje de renuncia de Zaira Nara. Foto: Captura de pantalla

Cuánto cobraba Zaira Nara por su participación en el streaming del Bailando

Horas después, Yanina Latorre y Ángel de Brito hablaron sobre la renuncia de Zaira Nara en LAM, donde arremetieron contra ella asegurando que no había informado al programa o a Marcelo Tinelli más allá de su posteo en las redes. Fue ahí donde la panelista reveló cuánto cobraba la hermana de Wanda Nara por su presencia en el Bailando.

“Ella estaba una vez por semana, los martes. No estaba contratada ni por el Bailando, ni por América, ni por la productora de Tinelli. Si no por una empresa que pauta en el streaming del programa”, comenzó explicando la panelista.

“Ganaba muy bien: 4.000 dólares al mes, por ir solamente cuatro veces al mes”, detalló Yanina.