El fuerte cruce entre Charlotte Caniggia y Zaira Nara en el Bailando 2023: “No me cae mal, pero...”

Charlotte Caniggia es una de las participantes del Bailando 2023, donde se destaca por su sinceridad y divertidas previas junto a Marcelo Tinelli. Hasta el momento tuvo su segunda participación y salió a la pista a mostrar su baile y dejar su opinión sobre el certamen.

Con la ausencia de Pampita por unos días, en el Bailando 2023 decidieron poner a Zaira Nara como reemplazo de la modelo, decisión que tuvo algunas controversias por parte de los integrantes del certamen de baile.

Fue Charlotte que no dudó en dejar en claro lo que piensa cuando llegó el momento del puntaje de la hermana de Wanda Nara en el jurado. Por lo que Ángel de Brito reveló que según había escuchado en el streaming del ciclo televisivo, Charlotte había dicho que la modelo no le caía bien.

Zaira Nara en el jurado del Bailando 2023 Foto: instagram/zaira.nara

El ida y vuelta entre Zaira Nara y Charlotte Caniggia

Para sacarse las dudas, la modelo le preguntó a Charlotte si era cierto lo que decían y a pesar de que la participante no quería responder, Marcelo Tinelli insistió para que diga lo que piensa sobre el rol del Zaira Nara en el jurado.

“No me cae mal, pero opino que en el jurado tendría que estar gente que sabe de baile, ponele Flavio Mendoza, Carmen Barbieri y esa onda, es lo que yo opino” expresó Charlotte.

A lo que la modelo respondió contundente: “Pero no estamos en el Teatro Colón Charlotte, estamos puntuando a gente que no sabe bailar y que viene a exponerse, que yo valoro un montón que vengas a exponerte en algo que no sabes hacer y de a poco aprendés, pero me parece que es un show”.

Sin embargo, la hermana de Alex Caniggia fue sincera y respondió: “Pero es como que me sientes a mi ahí a opinar, es lo mismo. La amo, es copada, pero es lo que siento, no me cae mal”.

Zaira volvió a contestar y sostuvo: “Igual tomó tu opinión, pero acepté la propuesta porque considero que es un show, y años en este ambiente tengo, entonces me parece que una visión desde una persona que opina como el público, no está mal”.

Por su parte, Charlotte aseguró que no es la única que piensa de esa manera, sin embargo, dejó en claro que la modelo no le cae mal, sino que no es apropiado que opine de baile.