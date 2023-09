Tras el fuerte cruce con Fede Bal, Yanina Latorre sacó a la luz la información que ocultó de él

Luego de que Carmen Barbieri hiciera un picante descargo contra Yanina Latorre en la editorial de su programa “Mañanísima”. El tema siguió y ahora los protagonistas pasaron a ser la esposa de Diego Latorre y el mismísimo Fede Bal.

Todo comenzó después de que Estefi Berardi presentara una denuncia legal contra Yanina Latorre y Sofía Aldrey, acusándolas de supuestamente filtrar conversaciones que habría tenido con Federico Bal, además de señalarla como una de las terceras en discordia entre la relación del hijo de Carmen Barbieri y Aldrey.

Yanina Latorre y Federico Bal se enfrentaron.

Esta situación provocó la ira de ambas partes, y un comentario de Bal sobre el tema desencadenó un tenso enfrentamiento en las redes sociales. Bal escribió: “¿Siempre es así o solo cuando regreso al país?”, al enterarse sobre el descargo de su madre en su programa.

“No. Solo cuando las que se acuestan con vos demandan a Sofi y a mí”, contestó sin filtros Yanina. A lo que Federico respondió: “Conmigo no yani, tranquila que me banco hace años tu hostigamiento y tus mentiras sin hacerte juicios, ni enojándome, entendiendo tu trabajo, tu lugar. Te repito, conmigo no”.

“¿Años de hostigamiento? Contame, ¿te contagiaste de la mitómana? Me inmolé por vos cuando te denunció Barbie. Te defendí siempre. ¿Querías que te aplauda con los chats y Sofía? Conmigo no Federico. Contame 1 mentira que haya dicho sobre vos”, lanzó furiosa Latorre, recordando la situación que vivió Federico con Barbie Vélez.

Tras este ida y vuelta, Yanina Latorre siguió con el tema en LAM, donde sacó a la luz la información que ocultó de él.

Qué fue lo que pasó entre Carmen Barbieri y Yanina Latorre

La conductora del magazine no se escondió y le respondió muy picante a la “angelita”, quien la había acusado de reírse de Sofia Aldrey, ex pareja de su hijo, Federico Bal, en medio la guerra entre Latorre y Estefanía Berardi.

Carmen Barbieri en "Mañanísima". (Foto: Captura de pantalla)

Carmen Barbieri realizó una fuerte editorial a modo de respuesta contra Yanina Latorre, en medio de un escandalo que parece que va a tener para rato.

Es que durante la mañana, la angelita acusó a la conductora de Mañanisima de reírse del conflicto que protagonizan Estefanía Berardi, su hijo Federico Bal y su expareja, Sofía Aldrey, de quien supuetamente Barbieri se burló.

“Me hartaste Latorre, ¿quién te creés que sos?”, inició, y resaltó: “¿Pero quién es Latorre? ¿La dueña de la televisión? ¿Cuánto hace que estás en la tele? ¿De dónde venís?”.

Por la misma línea, continuó: “¿¡Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey!? ¡La amo! ¿Qué estás diciendo? Es la ex de mi hijo. Es una mujer que amo, admiro y respeto. ¡¿Cómo me voy a burlar?!”.

“¡Estúpida! ¡Sos estúpida! ¡Tarada! ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? ¡Jugábamos! Yo estoy tratando de que la gente en la casa se ría, disfrute y hablábamos de lo que había pasado”, soltó de la manera más picante, y siguió: “Pero nunca nombré a Sofía. Nunca estuvo en mi cabeza, nunca, porque sino hubiese parado el tema porque no quiero que se sienta mal ella ni que nadie piense que Fede o yo nos burlábamos de ella”.

Asimismo, recordó la crisis que atrevesó Yanina con Diego Latorre, cuando se descubrió que “Gambeta” la engañaba con Natacha Jaitt. “Yo pasé un momento terrible, ¡y vos también! A vos te cagaron, te metieron los cuernos. Cómo habrás llorado y sufrido. ¡Lo que habrás adelgazado! Mamita, habrás sido una saraca de flaca, que ya lo sos... Si yo bajé de peso que soy gordita... Imaginate vos, mi amor”, lanzó.

Carmen Barbieri explotó contra Yanina Latorre

Por la misma línea, sumó: “¡Estoy harta de vos! Harta de que me nombren cómo me nombran... No te lo voy a permitir, Latorre. ¿Cómo es tu apellido? Porque Latorre es tu marido. ¿Cómo te llamás vos, nena? Dejame de joder. Me hinché las pelotas y ahora yo te voy a hacer un juicio a vos y no sé a quién más de ahí que está riéndose. ¡Esto fue una joda, loco!”.

Y concluyó: “Si vos no tenés humor, yo hago humor... No entiendo por qué no me perdonan nada ustedes. ¿Por qué no se dedican a arruinarle la vida a otra gente y a mí me dejan en paz?”.