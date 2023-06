“Fede Bal rompele el corazón a Taylor Swift”: la desopilante teoría que se hizo viral en twitter

En Twitter surgieron cómicas teorías en las que se imaginó que Taylor Swift sufra mucho por amor de la mano de un argentino para que se inspire a escribir “el mejor álbum de la historia”. El elegido para esta misión fue Federico Bal.

La llegada de Taylor Swift a la Argentina generó una revolución entre las personas fanáticas pocas veces vista en la historia. Los seguidores de la artista se subieron a una vorágine sin precedentes anteriores en la que muchos “sufrieron” a la hora de intentar conseguir o comprar una entrada.

Tras la altísima demanda que hubo en los primeros dos shows anunciados, se agregó una tercera fecha que se agotó en muy pocas horas.

Sabemos que Twitter se convirtió en el lugar donde se sumaron los y las fanáticas para contar su experiencia frenética a la hora de intentar conseguir tickets. Con el objetivo cumplido, muchos compartieron su felicidad y además les sirvió el espacio para difundir información sobre los shows y sobre la artista estadounidense.

CUÁL ES EL VÍNCULO CON FEDE BAL Y LA GRACIOSA TEORÍA DE LOS SWIFTIES

Recientemente, la cantante terminó su relación con Matty Healy, y a partir de este suceso los fans comenzaron a imaginar qué pasaría si la artista tuviera un “romance que le complique la vida”.

“Necesitamos un tipo que le cause secuelas para que escriba el mejor álbum de la historia. Calentá que entras, rey”, escribió una internauta junto a una foto de Fede Bal, a quien lo postuló como posible candidato a romperle el corazón a Taylor Swift.

El polémico tweet de una usuaria fanática de Taylor Foto: twitter

Otro usuario publicó: “Ahora que parece que Taylor está soltera, tendríamos que engancharla con Fede Bal así se destruyen mutuamente y tenemos discografía y gira relacionada a Argentina para los próximos 50 años”. “Tiene 5 meses para lograrlo”.

Por otro lado, otro twittero simuló una publicación periodística: “Según ‘The Sun’ Taylor Swift y Fede Bal estarían iniciando un romance. ‘Ella está muy entusiasmada, muere de ganas de conocer a Carmen, así que está pensando en traer The Eras Tour a Argentina, por ese motivo’ publicó el famoso diario británico”.

La respuesta de Fede Bal

El actor no está ajeno a todo lo que están mencionando en la red social del pajarito azul sobre él y rápidamente contestó.

You can write my name in your blank space. QUIERO QUE SEPAN QUE LAS LEO HERMANAS, escribió Federico Bal en su cuenta de Twitter, arrobando ni más ni menos que a Taylor Swift. Y haciendo referencia a los pedidos de todas sus fanáticas.