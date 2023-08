El piropo de Fede Bal a Estefi Berardi que reanimó los rumores de romance: “Me gusta”

Fede Bal es uno de los famosos más polémicos del mundo del espectáculo, no solo por sus comentarios, sino que en general se ve envuelto en conflictos por sus supuestas infidelidades en sus relaciones amorosas.

Fede Bal Foto: Instagram/balfederci

Hace unos meses, Estefi Berardi fue una de las protagonistas de la escandalosa separación del hijo de Carmen Barbieri y su expareja Sofía Aldrey. Debido a que la panelista fue señalada como la tercera en discordia de la relación.

Estefi y Fede siempre se mostraron muy compinches y según ellos son buenos amigos, por lo que cada tanto protagonizan alguna escena que vuelve a señalarlos en un posible romance. Esta vez, fue en el programa “Mañanísima” que conduce Carmen Barbieri y tiene a Estefi como panelista.

Estefi Berardi enamoró a todos con sus curvas al sol Foto: Instagram/estefaniaberardi

El halago de Fede a Estefi que dio que hablar

El actor llamó al programa y al ver el nuevo peinado de la panelista no dudó en dejarle un halago. “Che, Estefi tiene el pelo distinto hoy, ¿no?” comentó Fede Bal durante la llamada telefónica. Por su parte, Estefi reaccionó: “Sí, ¿te gusta? Me hice la raya para el costado”.

El piropo de Fede Bal a Estefi Berardi Foto: gentileza ciudad

En ese momento, Pampito, también panelista, se sumó al ida y vuelta: “Ay… que observador, a mí no me dijiste nada del corte”. Fue entonces que Estefi interrumpió y le preguntó a Fede su opinión sobre el nuevo peinado: “¿Te gusta cómo me queda para el costado? Quiero saber…”.

Fiel a su estilo seductor, el hijo de Carmen Barbieri, respondió: “Sí, para mí es el nuevo look que tenés que usar, me parece que se te ve distinta la cara, me gusta”. A lo que la panelista contestó: “Me encanta, gracias”.

La charla entre los dos provocó los rumores y risas entre los miembros del programa. Fue Pampito quien no tardó en agregar a la conversación: “Después dicen que son amigos y la gente les tiene que creer”, haciendo referencia a que tanto Estefi como Fede afirmaron que son buenos amigos y nada más.