Yanina Latorre reveló que un famoso cantante la llamó para grabar un videoclip

Yanina Latorre es una de las famosas más polémicas en el mundo del espectáculo, ya que no duda en decir lo que piensa y revelar las noticias más importantes de los famosos. Al igual que usa sus redes sociales para interactuar con sus seguidores y opinar sobre distintos temas de actualidad.

La panelista de LAM suele protagonizar algunos episodios divertidos cuando aparece en el Bailando 2023 para acompañar a su hija Lola Latorre que forma parte del ciclo televisivo de Marcelo Tinelli.

Yanina Latorre estará en el video de un famoso cantante. Foto: instagram/yanilatorr

Hace unos días fue protagonista de un desopilante intercambio con el conductor, su marido y la imitación de Fátima Florez, Además del intercambio con su hija en vivo. Sin embargo, esta vez fue noticia porque Ángel de Brito contó que un famoso le habló para pedirle el número de Yanina Latorre.

Lo primero que pensaron fue que la famosa se había peleado con alguna figura pública y este dejó su descargo. Sin embargo, la respuesta sorprendió a todos es que un famoso cantante pidió a la panelista ser parte del videoclip de su próxima canción.

Yanina Latorre va a protagonizar un videoclip de un cantante reconocido

“Me contrató El Polaco para hacer su próximo videoclip, amor. Ya me mandó el tema y todo, pero no lo puedo mostrar. Esta buenísimo, es muy yo el tema”, declaró Yanina Latorre en LAM.

“Todavía no leí el guion. Ya hablé con la productora y tenemos dos días de rodaje. Le dije que sí sin pensarlo y sin escuchar el tema. Ya estamos con el tema vestuario. Lo que me pida, lo hago”, comentó la famosa.

Luego habló de la reacción de su familia al contarle la noticia: “Diego me miró con una cara de despavorido y me dijo ‘¿vas a bailar con EL Polaco?’. Yo le conté cuando ya tenía todo decidido. A Lola le encantó, me dijo ‘sos una genia’, y Dieguito se mató de risa”.