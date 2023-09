Pablo Alarcón reveló cuánto gana actuando a la gorra: “Siempre termino llorando”

Pablo Alarcón volvió a las primeras planas en las últimas semanas debido a la viralización de un video en el que se lo ve actuando frente a la Iglesia del Pilar, en Plaza Francia, y conmovió a la sociedad.

Es que el actor contó que atraviesa un duro momento económico que lo obliga a realizar una obra teatral a la gorra y develó varios detalles sobre la compleja realidad que enfrenta el rubro, así como también él personalmente e hizo emocionar a todos.

Pablo Alarcón Foto: Collage: Vía País

Cuánto gana actuando a la gorra Pablo Alarcón

Pablo Alarcón tuvo su lugar en los grandes medios debido a que se encuentra realizando una obra de teatro en una plaza por la dura situación económica que le toca atravesar. El artista estuvo invitado al programa Mañanisima de Carmen Barbieri y aprovechó para detallar el complejo momento que atraviesa su rubro.

Con una clara emoción al hablar, Alarcón contó: “La gente se emociona, llora, se ríe, me abraza. No me gusta mucho hablar de mí, habla mi personaje. Pero me emociona la gente. Yo siempre termino llorando...”.

La conductora también se mostró conmovida por la situación y sostuvo: “Ay, me hacés llorar a mí. Te admiran mucho. Te admiro como actor, como persona te quiero. Pero ahora te admiro por salir adelante pese a las críticas y todo lo que se puede llegar a decir... Sos un tipazo, con dignidad y te merecés lo mejor”.

Y se animó a preguntarle: “¿Te dejan un mango cuando pasás la gorra?”. El actor, sin pelos en la lengua, contestó con lágrimas en los ojos: “Eso fue un tema que lo tomé como tema central. Pasar la gorra es un hecho. Pero, ¿quién extiende la mano? Y... la extiendo yo. Entonces es como decir: ‘¿Me das para comer?’”.

Pablo Alarcón habló con Carmen Barbieri en "Mañanísima". (Foto: Captura de pantalla)

“¿Decís así?”, indagó la conductora. “No, pero fue un hecho que en mi vida fue un antes y después en muchos sentidos. En las boleterías vos no sabés la plata que entra o cuando te pagan con cheques. Pero no, extiendo la mano. Me dan la plata, sin intermediarios...”, reveló.

Y agregó, ante las críticas que recibió de parte de un sector que lo señaló y lo acusó de hacer política con sus presentaciones a la gorra: “Pueden decir de mi lo que quieran. Yo los domingos estoy de 15 a 17 de la tarde haciendo un espectáculo que dura 15 minutos. Entre espectáculo y espectáculo charlamos y extiendo la mano porque necesito dinero para vivir. Nada más que eso. No paso la gorra porque no tengo gorra. Me dan la plata en la mano”.