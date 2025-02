El fuerte enojo de Morena Rial con Carmen Barbieri por dejarla sin trabajo: “Me usaron...”

Morena Rial está en el centro de todos los medios de comunicación desde que fue detenida por ser coautora de un robo a una casa en San Isidro. Tras pasar diez días en la cárcel, la famosa salió en libertad por la excarcelación extraordinaria con condiciones y bajo la defensa del famoso abogado Fernando Burlando.

La hija de Jorge Rial se mostró arrepentida por lo que hizo y el pasado lunes rompió el silencio por primera vez en televisión. Esto fue en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri, allí habló de todo y confesó por qué actuó de esa forma.

“Desde que me peleé con mi papá que agarré para ese lado. Fue como un acto de rebeldía”, reveló Morena Rial. Luego, se supo que desde el programa la habían ofrecido trabajo como panelista.

Al otro día, la influencer no se presentó y fue allí que la conductora explicó por qué bajó a Morena: “Le pido disculpas y espero que no se enoje. No la estoy discriminando, al contrario. (...). El programa me gustó, pero ya en 8 días terminamos y lo haremos nosotros“.

Foto: captura pantalla.

El descargo de Morena Rial tras ser echada del programa de Carmen Barbieri

Tras las declaraciones de Carmen Barbieri y quedar sin trabajo, Morena Rial hizo un descargo en su cuenta de Instagram. ”Voy a aclarar que yo no pedí ir al programa de Carmen, ellos me llamaron infinidades de veces, solo acepté porque quiero trabajar para salir de este mal momento", escribió la influencer.

“Estoy intentando cambiar y creí que esto era una oportunidad. Pero la intención real fue que me usaron para el rating y como no resultó porque el programa ya está con fecha de levantamiento decidieron decir el monólogo", comentó con enojo Morena Rial.

“Pero en la cara no dijeron nada, porque quejas no podían tener si ni en años tuvieron ese rating o fueron tendencia toda la mañana. Les deseo suerte en el próximo que encaren y si nos les sirvió mi rating. Que lo demuestren”, cerró su comunicado la hija de Jorge Rial.