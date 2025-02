¿Será panelista? La reacción de Carmen Barbieri sobre la incorporación de Morena Rial a su programa

Morena Rial ha pasado por sumas situaciones en las últimas semanas. A comienzos de febrero, la joven fue detenida por haber participado de un robo en una casa de Villa Adelina mediante un presunto plan “previamente acordado con clara división de roles”.

Tras salir de la cárcel, Morena Rial comenzará un insólito nuevo emprendimiento.

Su detención se hizo sumamente viral en los medios de comunicación. Fue tan así que la mediática contrató a Fernando Burlando como su nueva defensa y logró salir en libertad tras una excarcelación extraordinaria. ". “No me afecta (...) No se que pretenden. Verme llorar nunca lo van a lograr. Estoy lejos de llorar”, sentenció Rial tras quedar en libertad.

Ahora bien, el nuevo foco de Morena Rial estaría en los medios de comunicación. En las últimas, se habló sobre la incorporación de la mediática como panelista en el programa “Mañanísima”, algo que Carmen Barbieri tuvo que aclarar.

¿Morena Rial debutará como panelista?

La influencer se habría presentado como panelista en “Mañanísima” el pasado 24 de febrero, lo que generó sumos debates entre los medios por su actitud ante las cámaras. “En la tele tienes que tener actitud, saber qué pasó en el mundo”, sentenció Yanina Latorre sobre el debut de Rial en la televisión.

Tras su primer día en Mañanísima, la joven no se presentó este martes, generando dudas en el público. Cuando fue consultada la respecto, Carmen Barbieri confesó que le pidió a la producción que la joven no fuese al programa.

“Yo fui la que decidió que no viniera. Quiero aclarar que no lo hice por las críticas, muchos lo hicieron y me dijeron de todo. A la noche, mi productora me avisó que iba a venir y le dije ok, pero estuve toda la noche sin poder dormir, pero esta mañana, le pedí a mi productora y le pedí que no viniera”, aseveró la conductora.

Foto: captura pantalla.

Cuando le consultaron las razones detrás de su decisión, Barbieri se limitó a decir que ella buscaba disfrutar sus últimos días del programa con los panelistas originales. "Le pido disculpas y espero que no se enoje. No la estoy discriminando, al contrario. La nota la querían todos, ella vino y estuvo bien, aunque se cuidó bastante cuando hablaba. El programa me gustó, pero ya en 8 días terminamos y lo haremos nosotros“, sentenció Barbieri.