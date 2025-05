Carmen Barbieri está internada de urgencias: “Dolor en el pecho”

Carmen Barbieri es una de las artistas más celebradas en el mundo del espectáculo. Tras sus múltiples años en el cine y la televisión argentina, la “diva” busca enfrentar una nueva jornada laboral en el Canal 9 como conductora.

"¡Acabo de firmar con Canal 9! Trabajé ahí cuando era muy jovencita (...) Me preguntaron si tenía una idea para el nombre y me dijeron que siempre va a ser con ‘Carmen’. Pero no encontramos la otra palabra todavía“, expresó Barbieri en el programa de Mariana Calabró en El Observador 107.9.

La comediante es de las más queridas por los argentinos. Es por ello que en las últimas horas una noticia preocupó a todos sus seguidores a más no poder: está internada de urgencias.

Todos los detalles de la internación de Carmen Barbieri

La primera en confirmar la noticia fue Estefi Berardi en sus redes sociales. Ahí, reveló el primer parte médico. "Carmen Barbieri internada en la Clínica Zabala por un fuerte dolor en el pecho. Está internada en terapia intensiva de unidad coronaria en observación. Quieren descartar un infarto”, destacó la modelo.

Estefi Berardi habla sobre la internación de Carmen Barbieri

Luego, de acuerdo con Teleshow, la comediante sintió un profundo dolor en el pecho durante la madrugada del martes. Esto dio pie a que fuera a la clínica a realizarse múltiples estudios. "Decidimos venir a la Zabala para hacer todos los estudios correspondientes”, expresó uno de los informantes.

Se espera que el primer parte médico se conozca cerca de las 20 horas. Sin embargo, se encuentra fuera de peligro y estará internada hasta el próximo 14 de mayo. “Se siente bien, pero la van a dejar internada hasta mañana. Continúa con dolor en el pecho. Los estudios viene dando bien. Falta uno”, recalcó Estefi Berardi.

Los antecedentes de la salud de Carmen Barbieri

Carmen Barbieri estaría padeciendo de algunas preocupaciones. Según Melanie Alvarado (asistente de la comediante), la conductora estaba pasando por algunas preocupaciones por una entrevista. "Carmen está muy angustiada. Quedó muy mal por una nota que le hicieron vía telefónica”, detalló la asistente.