La emoción de Carmen Barbieri al hablar sobre la salud de Wanda Nara: “Siguió adelante…”

Durante la gala de premiación Los Más Clickeados 2023 se vivió un momento muy emotivo. Wanda Nara resultó ganadora de un galardón pero no pudo estar presente en el evento. En su lugar Nora Colosimo y Valentino López subieron al escenario y dieron un discurso muy especial para la modelo y empresaria quien atraviesa un delicado estado de salud.

Por su parte, Carmen Barbieri destacó en Mañanísima el tierno gesto de la familia de Wanda Nara y compartió una emotiva reflexión acerca de cómo salió a delante a pesar de su problema de salud.

Carmen Barbieri habló de la salud de Wanda Nara. (Foto: Captura de pantalla)

Mientras analizaban el discurso, Pampito fue quien señaló la emoción de la mamá de la modelo. “Las lágrimas de Nora tienen un motivo y un por qué, fue un año muy complicado para Wanda”, comentó.

A lo que Carmen agregó: “Y ella siguió adelante, trabajando, cuidando a sus hijos, viajando, es un gran ejemplo”. La conductora también destacó la fuerza de voluntad de la esposa de Mauro Icardi. “Se puede seguir, hay algunos cáncer o enfermedades que podes hacer el tratamiento y seguir tu vida normal y ella lo está haciendo”, sostuvo.

La mamá de Wanda Nara se quebró al agradecer el premio para su hija

Nora Colosimo subió al escenario para recibir el galardón que ganó Wanda Nara a la figura más leída en Los Más Clickeados y no pudo contener las lágrimas.

“Gracias a todos los que aman a Wanda. Son tantos, tantos los que me escriben cosas tan lindas que me dan fuerza”, dijo visiblemente conmovida, intentando no romper en llanto.

“Wanda es lo más, es un sol, mi vida que jamás se va a apagar”, continuó con una metáfora perfecta. Luego, le dedicó unas palabras directamente a ella: “Te amo mucho, hija. Te llevo esto. En unos días te veo”.

Valentino López habló públicamente de la salud de Wanda Nara. Fotos: Ciudad Magazine.

Cómo sigue la salud de Wanda Nara

Pampito reveló en Mañanísima cómo sigue la salud de Wanda Nara. Según la última información que dio Kennys Palacios al respecto, el panelista sostuvo que ”su amigo contó que el tratamiento está funcionando”. Y remarcó: “Está dando resultados favorables. Ella sigue en tratamiento”.