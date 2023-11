La dura crítica de Kennys Palacios a Wanda Nara por su aspecto físico

Pese a estar pasando uno de los momentos más complicados de su vida tras el diagnóstico de leucemia, Wanda Nara intenta sobreponerse acompañada de su familia y amigos más cercanos.

La empresaria está instalada en Italia participando de la versión europea del Bailando y la está rompiendo tanto en la pista como en las entrevistas que brinda. En el reality, Wanda cuenta detalles e intimidades de su vida privada y algunos aspectos familiares de lo que fue recibir el diagnóstico de leucemia.

Sin ir más lejos, la morocha reveló cómo se tomó Mauro Icardi la noticia y cuál fue su reacción inmediata: “La cosa más linda que he visto de Mauro en estos diez años juntos fue cuando me diagnosticaron mi enfermedad. Recuerdo que una noche estaba durmiendo y me levanto, no sé, alrededor de las cuatro de la mañana, y lo veo a Mauro con el teléfono buscando donde curarme por todo el mundo, donde atenderme”.

La empresaria participa de un reality de baile. Foto: Instagram

“Lo he visto verdaderamente mal. Cuando uno se casa se dice en el bien, en el mal y en la salud, uno lo dice que lo da por sentado, pero no está por sentado”, reflexionó, conmovida.

La dura crítica de Kennys Palacios

Mientras que Wanda está en Italia, Kennys se encuentra en Argentina e inmerso en el Bailando 2023. Es por eso que el joven no puede ser estilista de su amiga, que está bajo las manos de otros profesionales europeos.

En diálogo con Intrusos, a Palacios le preguntaron por cómo veía a Wanda físicamente y él no dudó en confesar: “Justo de ese tema hablábamos ayer. Le dije ‘¿por qué te dejaste hacer ese rodete?’ Esto lo digo en serio, la tele italiana, no quiero faltar el respeto a nadie, pero es un poco antigua”.

El estilista rompió el silencio. Foto: Instagram

Con una larga trayectoria a nivel personal y profesional, Kennys Palacios se ha desempeñado como estilista de Wanda Nara desde hace varios años y por eso sabe de primera mano cuál es el estilo que mejor le queda.