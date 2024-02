Carmen Barbieri aceptó entrevistar a Jey Mammon y explicó sus motivos: “Cuando pasó lo que pasó...”

Jey Mammon, tras los recientes acontecimientos vinculados a la denuncia de Lucas Benvenuto, regresó a los escenarios con su obra teatral “Enseguida vuelvo” en Carlos Paz. Antes de una entrevista en Mañanísima (eltrece), Carmen Barbieri compartió sus expectativas y motivaciones para hablar con el humorista.

Al iniciar su programa, Barbieri expresó sus ganas de charlar con Jey Mammon, describiendo la ocasión como un reencuentro entre dos amigos. “Tengo una noticia muy linda. Hace mucho tiempo me debo una charla con Jey Mammon. La charla va a ser como la de dos amigos que se reencuentran”, comentó la conductora.

Jey Mammon en Carlos Paz. (La Voz) Foto: Yanina Florencia Aguirre

Antes de la entrevista, Barbieri destacó que Jey aceptó la invitación a pesar de la posibilidad de enfrentar críticas por parte del público. “Él se animó porque podrían haberlo abucheado”, señaló Barbieri, refiriéndose al humorista.

“Yo no soy amiga. Sí soy colega y cuando pasó lo que pasó, quise ser bien neutral y no pegarle ni a un lado, ni al otro. Antes de comenzar a charlar con él, que vamos a tener una charla que no es ni siquiera privada, pero sí íntima”, destacó Barbieri, con firmeza.

Jey Mammon estrenó obra en Carlos Paz . Yanina Aguirre / La Voz Foto: Yanina Aguirre / La Voz

Carmen Barbieri comparó la situación de Jey Mammon con su separación de Santiago Bal

Rememorando su pasado, Barbieri compartió cómo situaciones similares impactaron en su vida. “Le pasó a Santiago cuando yo me separé de él y conté que me metió los cuernos”, recordó la conductora, destacando la valentía de Mammon al enfrentarse a la posibilidad de ser juzgado públicamente.

Santiago Bal, Fede Bal y Carmen Barbieri

Durante la entrevista entre Carmen Barbieri y Jey Mammon fue un momento de sinceridad y reflexión, donde el humorista recordó los momentos difíciles que vivió tras la denuncia de Benvenuto, cómo surgió la obra de teatro que estrenó y cómo está hoy en día.