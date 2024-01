El picante ida y vuelta entre Carmen Barbieri y Belliboni en plena marcha de la CGT: “Me gusta como hombre”

Carmen Barbieri es una de las mujeres más seductoras del mundo del espectáculo argentino. Su carrera como vedette la ha llevado a ser el amor imposible de millones a lo ancho y largo del país, incluso, traspasando las fronteras.

En este sentido, durante una entrevista por Mañanísima, Eduardo Belliboni, dirigente sindical del Polo Obrero, se desvió del tema del paro general de la CGT cuando descubrió que estaba conversando con Carmen Barbieri. Con una sonrisa y un tono seductor, Belliboni expresó: “Un honor que me entrevistes, de tantos años de haberla visto, de mi infancia, de mi juventud”.

Belliboni sedujo en vivo a Carmen Barbieri. Foto: web

Aunque la conductora intentó restar importancia al comentario, los integrantes del panel no pasaron por alto la situación. La periodista Mercedes Ninci cuestionó a Belliboni sobre su interés en Carmen y exclamó a modo de juego “se ha formado una pareja”. Sin titubear, el dirigente respondió: “Y bueno, estamos dispuestos a todo en esta vida”.

Además de abordar el tema del supuesto romance, Belliboni aprovechó la ocasión para desmentir rumores sobre sus supuestas vacaciones en Punta del Este. Negó rotundamente haber estado en la playa y afirmó que en el momento en que circulaban fotos suyas en el lugar, él estaba en Burzaco.

Belliboni quizo conquistar a Carmen Barbieri. Foto: web

Inteligentemente, este falso rumor le dio lugar a una nueva insinuación hacia la conductora. “Si ustedes me invitan, no tengo ningún problema en ir. Debe ser una playa hermosa, no la conozco. Y si me invita Carmen, bueno, listo, ya está”, concluyó.

¿Qué dijo Carmen Barbieri?

Ante este ida y vuelta, los panelistas dirigieron la pregunta a Carmen Barbieri sobre la posibilidad de aceptar salir con el dirigente sindical. La vedette no descartó la idea, destacando que le gusta Belliboni y que conversaron como si se conocieran de otra vida. Aunque algunos intentaron disuadirla, Barbieri añadió: “Me gusta como hombre, es grandote”.

Finalmente, la conductora decidió poner fin al tema, mostrando seriedad y expresando que no quería profundizar más debido a la incertidumbre sobre el estado civil de Belliboni. “No está casado porque te tiró todos los perros”, bromeó Diego Ramos.