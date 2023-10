Carmen Barbieri contó que se hizo un retoque estético para ir al programa de Mirtha Legrand

Carmen Barbieri es una de las actrices y conductora con mayor trayectoria en los medios de comunicación. Con su carisma y humor logró conquistar a su público que le sigue durante años. Hoy alejada de la actuación brilla con su ciclo televisivo de entretenimiento.

Hasta hace unos días, la conductora estaba con su programa Mañanísima en la pantalla de Cuidad Magazine. Pero ahora seguirá con el mismo, pero desde el canal El Trece. Antes de su debut, estuvo de invitada en “La Noche de Mirtha Legrand”.

Carmen Barbieri estuvo en "La Noche de Mirtha"

Por lo que la famosa no dudó en revelar que pasó por una estética antes de ir al programa. “Me hice un botox para venir acá”, confesó la conductora de Mañanísima, luego de que “La Chiqui” alagara su piel.

Con su característico humor, comentó: “Me hicieron un pinchacito acá, pero ¿me cambió mucho la cara?”.

Ante su confesión, fue Luis Novaresio quien señaló: “Menos mal que alguien cuenta que se hace botox”. A lo que se sumó, la conductora: “Sí, es cierto, la gente lo oculta”.

Carmen respondió divertida: “Yo cuento todo. Mucho no se nota, me gusta porque cambia. Como no tengo ninguna cicatriz aprovecho y me rapo. Ya voy a tener cicatrices en un futuro cercano. Tengo mis arruguitas”.

Luego apuntó contra Ángel de Brito por las críticas que siempre recibe del periodista. “Estas hermosa, jamás te critiqué la piel, sos una de las pocas que cuenta todo”, expresó el conductor de LAM.