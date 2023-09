El inesperado blooper de Carmen Barbieri bailando con “Messi”: “Me está tocando la...”

Carmen Barbieri generó una ola de risas durante la transmisión de Mañanísima, al aparecer desde un Party Bus con una compañía inusual que no pasó desapercibida.

Se trató de una persona disfrazada de Leo Messi que animaba el viaje y con el que Carmen protagonizó un divertido momento.

El blooper viral de Carmen Barbieri

Al subirse al colectivo, que estaba completamente pintado de negro y con una iluminación tenue, Carmen comenzó a bailar y disfrutó de un buen momento, simulando estar en una fiesta. Luego, se acomodó en un amplio sofá de cuero rojo junto a Messi, quien estaba lleno de energía y entusiasmo.

“Estoy feliz, ya me puse de novia. Me está tocando la teta, sacá la mano de acá, ya estamos en confianza”, expresó Carmen durante la transmisión de su programa.

“No puedo creer que le estaba tocando la teta el Messi”, le comentó entre risas Pampito y la actriz bromeó: “Sí, y yo me hacía la tonta. Me encantó este lugar, salgo caliente”.

Luego Barbierie bailó frente a la cámara y el blooper no demoró en hacerse viral por lo desopilante que fue la escena.

Tras esta situación, Carmen Barbieri habló con los chicos de Socios del Espectáculo, donde tuvieron un pequeño ida y vuelta sobre este tema.

“Me fui a una carnicería y me subí a un Party Bus y el que estaba disfrazado de Messi me tocaba la teta, me di cuenta después de un rato”, les contó Carmen a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“El Messi te agarraba fuerte”, le comentó Pallares, Lussich por su parte le consultó si está saliendo con alguien, a lo que Carmen aseguró: “No estoy, voy a estar. Cuando tenga sexo les voy a contar”.