El escalofriante relato de Carmen Barbieri y Teresa Calandra tras haber estado cara a cara con la muerte

La experiencia de Jorge Rial, que aseguró haber estado muerto clínicamente durante 10 minutos, logró que varias figuras mediáticas, incluidas Carmen Barbieri y Teresa Calandra, recordaran sus propias vivencias que las dejaron cara a cara con la muerte.

Barbieri por su parte, pasó por un estado de coma farmacológico, pero consiguió escaparle a la muerte, aunque lo que vio quedó profundamente guardado en su memoria.

EL RELATO DE CARMEN BARBIERI

“Yo sentía que estaba en una habitación de aluminio donde todo brillaba. Me costaba abrir los ojos para ver”, inició su relato la actriz en su programa Mañanísima transmitido por Ciudad Magazine.

“Me encontré con una mujer oriental que me decía: ‘quedate tranquila que soy tu nueva amiga’, pero era la muerte”, continuó.

“Yo me acuerdo que decía que no con la cabeza. Y escuchaba a los médicos que me decían que no mueva la cabeza porque me iba a sacar otra vez el tubo. Pero yo no quería tener una nueva amiga. Quería quedarme”, dijo la conductora.

Pero recordó que la mujer que vio era “bella, de pelo lacio largo y negro”, y que estaba vestida “toda de gris, como si estuviese en un plato volador”.

“No tuve miedo. Me hicieron subir todo como en un ascensor de aluminio y ella era amable”, siguió.

Hasta incluso tuvo una charla con esta señora del más allá “Cuando le dije que no quería tener una amiga nueva, porque era la muerte, ella se sonrió y no la volví a ver más”. Finalizó Barbieri.

Teresa Calandra también vivió una experiencia cercana a la muerte y la compartió:

Teresa en su visita al programa PH (Telefé), en 2021, y brindó detalles de lo que ella vivió.

“Los médicos dijeron que tuve un síncope. Yo sentí que mi cuerpo se elevaba. Estaba toda vestida de blanco. Me iba elevando y alguien me recibía y me daba la mano. De pronto abrí los ojos y lo veo a mi marido desencajado, llorando, haciéndome respiración boca a boca”, compartió.

Continuó: “Le dije ‘ya volví, pero la próxima vez no me traigas. Quiero que sepas que estuve en el mejor lugar que pude estar’”.

“Vi la luz, vi un túnel a lo lejos. Y cuando estaba por entrar, me trajeron. Yo estaba muy bien, estaba en gracia de Dios”.

Teresa dijo contundentemente que ya no le tiene miedo a la muerte: Aprendí a no tenerle miedo a la muerte, es un paso a otra vida. No sé por qué me pasó a mí, pero estoy muy agradecida.