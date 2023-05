Jorge Rial reveló cómo se siente morir: “No es dolorosa, es un lugar cálido”

Ya en Argentina y tras vivir unos días complicados en Colombia a causa de un infarto, Jorge Rial decidió que era momento de hablar sobre todo lo que vivió durante su internación, además de confirmar que estuvo muerto durante 10 minutos.

“Fue muy angustiante lo que pasamos todos hace 20 días en Colombia. En donde estaba y en donde me atravesó la situación que todavía estoy tratando de reconstruir. Una situación extrema que nadie pensó que me iba a pasar y que me tocó”, comenzó diciendo.

Jorge Rial dijo cómo se sintió la muerte por 10 minutos

Es que la situación de Rial fue grave, según el mismo resume, la clínica en Bogotá logró reanimarlo en un momento clave cuando luchaba por su vida: “Lo primero que me atravesó fue el cuerpo, estoy haciendo las primeras salidas, estoy saliendo a caminar. Y después, la cabeza. La cabeza me la partió en mil pedazos porque nadie está preparado para morirse. Literalmente fue lo que me pasó: la hoja clínica dice ‘muerte súbita’. Estuvieron 10 más o menos 10 minutos tratando de reanimarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron literalmente a palos”.

Sobre el supuesto coma del que tanto se especuló, Rial aseguró: “Me tuvieron 14 horas sedado, dormido... No era un coma inducido. Me tuvieron que sedar mucho porque no lograban encontrar el punto ese... técnicamente lo que tuve fue un paro cardíaco con muerte súbita”.

Rial sobre cómo se siente la muerte

Entre todos los dichos y recuerdos de Rial dos momentos fueron claves en su charla, el primer fue cuando el conductor reveló cómo se siente morir.

Según relató Rial, la muerte “no es dolorosa, es un lugar cálido. El dolor es el que dejás, pero le quiero decir a todos que es un momento glorioso, es cálido, es lindo, te atrae, te lleva”.

Jorge Rial ya está en su casa tras los difíciles días que vivió por su salud. - Instagram

“Para el que se va no es doloroso, salvo que estés pasando por una enfermedad. Es una transición absoluta, una cosa natural. Tengo todavía en el cuerpo la sensación de ese calorcito hermoso. Tengo que armarlo porque es muy difícil y tampoco quiero caer en nada raro ni místico. Lo quiero hacer lo más terrenal posible. No vi ni a mi mamá ni a mi papá. Pasaron cosas, pero no pasó ahí. Es muy fuerte....”, volvió a confirmar Rial.

Además, Jorge aseguró que cuando estaba sedado, una voz hizo influyó en que lograra sobrevivir. “Escuché la voz de mi nieto que me decía ‘dale tata, dale’. Yo lo escuchaba y me desesperaba”, aseguró.