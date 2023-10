¿La “maldición” de La Peña de Morfi? Una vidente explicó la teoría que pesa sobre el programa

La Peña de Morfi vivió y vive momentos complicados con sus conductores, a principios de año Jay Mammon conductor del ciclo, debió dejar su lugar tras una denuncia por abuso realizada por Lucas Benvenuto y en el último tiempo se desató el escándalo del yategate protagonizado por Martín Insaurralde, la ex pareja de Jésica Cirio que también se encuentra trabajando en el programa “La Peña de Morfi”.

Jésica Cirio y Diego Leuco en la conducción de La peña de morfi. (Captura)

En el programa Mitre Live, hablaron sobre este tema y se refirieron a una posible maldición del programa, la vidente Aristida Genez, analizó: “Ahí hay una energía densa, súper pesada y es algo que se va acumulando. Le pasaron cosas a Rozín, a Jey Mammon, a Jésica Cirio y ahora también esta semana a Diego Leuco, que se separó. A todos los chicos que están en el programa les están pasando cosas malas”.

Diego Leuco debutó en la conducción de La peña de morfi junto a Jésica Cirio (Foto: Adrián Díaz Bernini / Prensa Telefe) Foto: Adrian Diaz (c)

La vidente brindó detalles sobre esta posible situación y se refirió a la gente que forma parte del programa: “Salen con dolor de cabeza cuando terminan de trabajar. Día a día van pasando más cosas, hay que hacer una limpieza energética urgente, se va acumulando todo y es insalubre para ellos”.

Las fotos retro de Jésica Cirio

Jésica Cirio atraviesa un momento difícil luego del escándalo Insaurralde, ya que fue denuncia por enriquecimiento ilícito, esto la hizo estar en el ojo de la tormenta en todos los programas y tapas de revistas y aparecieron nuevamente a la luz fotos de su pasado.

La supuesta "maldición" del programa que conduce Jesica Cirio Foto: Instagram/jesicacirio

Se dieron a conocer imágenes cuando trabajaba en La Casona como stripper y donde se la ve con un look muy diferente al que la conocemos hoy. En varias oportunidades, Cirio se refirió al tema y expresó: “No me arrepiento. Trabajé en La Casona, es mi vida y es mi pasado. No tiene absolutamente nada de malo. Era la época que también estaba trabajando Mónica Ayos y muchas otras. Era un lugar muy conocido”.