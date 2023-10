Salió a la luz un video en el que Jesica Cirio enseña a poner un preservativo con la boca

Jesica Cirio está pasando un mal momento en medio del escándalo judicial con Martín Insaurralde y tras ser denunciada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Aunque la modelo y conductora intenta hacer vida normal, las redes sociales no se lo permiten.

En las últimas horas, salieron a la luz imágenes de Jesica en su época de stripper, que ya habían sido difundidas hace algunos años pero que ahora se viralizaron nuevamente.

En las mismas, Cirio está besando a varios hombres en la boca, enfundada en un micro conjunto de lencería erótica y con pose seductora. El dato revelador es que, mientras que desde el boliche pensaban que tenía 18 años, ella era apenas una adolescente de 16.

Jesica Cirio, en medio del conflicto por el escándalo de Martín Insaurralde.

El video de Jesica Cirio sobre cómo poner un preservativo

En la misma línea, apareció un video que en su momento fue muy famoso: un clip en el que Jesica Cirio, a sus 20 años, indica cómo poner un preservativo con la boca para lo que fue una campaña en la lucha contra el Sida en el año 2009.

Una joven versión de la modelo arranca el video mirando fijamente a la cámara: “Entre los tres se pueden hacer cosas muy interesantes. Como por ejemplo, tener sexo oral y al mismo tiempo cuidarte”.

“Abrís el sobrecito con la mano, ponés la punta entre tus labios y lo apoyás sobre el pene. Poco a poco lo desenrollas y deslizás hacia abajo con la boca y ayuda de los dedos”, explica Cirio, seria, mientras imita el movimiento de lo que debe hacerse con los dedos.

Al final del video, también suma: “Para disfrutarlo todavía más, podés elegir preservativos con gusto a frutilla, vainilla o lo que más te guste. Lo que sigue depende de ustedes. Sin triki triki, nada de bang bang”.

Por otro lado, también se habló de una entrevista en la que Jesica contaba sin filtro su intimidad con Martín Insaurralde: “Me gusta tomarme mi tiempo y que él se tome el suyo. Demando mucho cariño previo. Soy muy melosa, no me canso de recibir mimos. Me gusta cambiar todo el tiempo porque las rutinas me parecen aburridas. Y aunque la mayoría de las veces se da en la cama, me gusta probar en lugares raros”.

“Me gusta seguir la acción a través de los espejos. Me gusta cómo se ve. Las películas porno no me agradan, me gusta cómo nos vemos nosotros con las luces apagadas, las velas encendidas y U2 sonando de fondo”, declaró sobre su fetiche más personal e íntimo.