La tremenda respuesta de Sofía Clerici luego de que una usuaria le habló de corrupción.

Sofía Clerici sigue estando en el centro de atención tras el polémico viaje que realizó con el político Martín Insaurralde a Marbella, un episodio que podría tener serias repercusiones en el futuro político del funcionario bonaerense, poniendo en riesgo su cargo y su candidatura.

Tras varios días de silencio y luego de pedir su sobreseimiento en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respondió a un particular pedido que le hizo un usuario de las redes sociales.

Sofía Clerici ha estado bajo la mirada de cientos de usuarios en redes sociales tras su lujoso viaje con Martín Insaurralde. Foto: gentileza

“Sería mejor para el país que luches contra la corrupción y el robo de nuestra plata”, lanzó, enfurecida, una internauta por la ostentosa vida que la mediática demostró en sus redes sociales.

“¿Por qué debería? Yo no soy política, no me corresponde”, respondió Clerici con firmeza.

La respuesta de Sofía Clerici en X. (Captura)

El picante ida y vuelta se dio en la red social X. Allí, Sofía compartió que su marca de lencería se sumará a un evento de concientización y de lucha contra el cáncer de mama.

Sin embargo, los usuarios le dejaron todo tipo de comentarios vinculados a su polémica relación con el ex Jefe de Gobierno bonaerense. “¿Sabés dónde está Insaurralde? Porque no lo encontramos”, le envió un seguidor.

CÓMO COMENZÓ EL ESCÁNDALO DEL YATE DE MARTÍN INSAURRALDE Y SOFÍA CLERICI

En plena campaña electoral y a tan solo un día del primer debate presidencial de 2023, se desató un escándalo protagonizado por Martín Insaurralde. El sábado 30 de septiembre se viralizaron una serie de fotografías que mostraban al exintendente de Lomas de Zamora en un lujoso yate en Marbella, brindando con champagne y en compañía de quien sería su nueva pareja, la modelo Sofía Clerici.

Las fotos de Martín Insaurralde y Sofía Clerici que la modelo publicó en sus redes sociales.

Como consecuencia de este escándalo, Martín Insaurralde presentó su renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y también bajó su candidatura para concejal. Las imágenes las dio a conocer Pochi, de la cuenta de Instagram de Gossipeame, donde se publicaron fotos de los supuestos y lujosos regalos que la modelo habría recibido de Insaurralde en estos últimos años.

Las imágenes publicadas por la misma Clerici en su cuenta de Instagram - y que borró a los pocos minutos - no solo confirmaron su relación con Martín Insaurralde, sino que retratan un viaje por el Mediterráneo a bordo del yate denominado “Bandido 90″, una embarcación de lujo con cuatro camarotes, jacuzzi y una barra equipada con minibar. Según trascendió, el costo de alquiler por una jornada de ocho horas supera los $3 millones e incluye bebidas, tripulación y la posibilidad de disfrutar de deportes acuáticos.

Así es "Bandido 90", el lujoso yate que alquilaron Martín Insaurralde y Sofía Clerici en Marbella Foto: gentileza tn

Insaurralde estuvo casado hasta hace un tiempo con Jesica Cirio, con quien tiene una hija llamada Chloe y quien anunció su separación del político en el pasado mes de junio. Se especula que para lograr el divorcio, Insaurralde pagó una enorme cantidad de dinero en Uruguay, además de arreglar una enorme cuota alimentaria por la pequeña.