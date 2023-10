A los gritos, Martín Insaurralde le habría reclamado a Sofía Clerici tras el escándalo del lujoso yate

Juan Etchegoyen fue la fuente de la información acerca de la supuesta comunicación entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici. El periodista compartió: “Hay un gran interés por conocer lo que está sintiendo él en este momento. Se rumorea que hubo una conversación entre Sofía y Martín que fue extremadamente tensa y breve, casi al borde de los gritos”.

Juan Etchegoyen fue la fuente de la información acerca de la supuesta comunicación entre Insaurralde y Clerici. El periodista de Mitre Live compartió: “Hay un gran interés por conocer lo que está sintiendo él en este momento. Se rumorea que hubo una conversación entre Sofía y Martín que fue extremadamente tensa y breve, casi al borde de los gritos”.

Qué le habría dicho Insaurralde a Sofía Clerici

“En esta conversación se habrían dicho de todo, y lo que más dijo Insaurralde fue la palabra ‘traición’. ‘Fue la más dura traición que alguna vez viví’, habría expresado. Entiendo, por lo que me cuentan, que esa charla la empezó él a modo de reproche y a puro reclamo hacia Sofía”, agregó el periodista sobre cómo se dio la comunicación entre Martín y Clerici.

“Lo que también me aseguraron es que ella casi no le pudo decir nada en esos momentos porque él estaba muy enojado. Sofía seguía en shock en ese momento por todo lo que se generó. Y para finalizar, me deslizaban que en esa charla, Insaurralde le pidió que salga a dar explicaciones de lo que pasó y después vimos esa cantidad de posteos de ella tratándole de bajar la tensión al tema, cosa que obviamente no ocurrió”, cerró Juan Etchegoyen

Esta versión llega justo después de que la misma Sofía asegurara a Intrusos que su relación con el político estaba bien, además de los mensajes que la modelo le habría hecho llegar a Pampito, donde mostraba un chat con Insaurralde y un polémico pedido por parte del exjefe de ministros de Kicillof.

Cómo comenzó el escándalo del yate de Martín Insaurralde y Sofía Clerici

En plena campaña electoral y a tan solo un día del primer debate presidencial de 2023, se desató un escándalo protagonizado por Martín Insaurralde. El sábado 30 de septiembre se viralizaron una serie de fotografías que mostraban al exintendente de Lomas de Zamora en un lujoso yate en Marbella, brindando con champagne y en compañía de quien sería su nueva pareja, la modelo Sofía Clerici.

Sofía Clerici es la modelo que estuvo con Insaurralde y que publicó todas las fotos que iniciaron el escándalo.

Como consecuencia de este escándalo, Martín Insaurralde presentó su renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y también bajó su candidatura para concejal. Las imágenes las dio a conocer Pochi, de la cuenta de Instagram de Gossipeame, donde se publicaron fotos de los supuestos y lujosos regalos que la modelo habría recibido de Insaurralde en estos últimos años.

Las fotos que salieron a la luz de Martín Insaurralde y Sofía Clerici.

Las imágenes publicadas por la misma Clerici en su cuenta de Instagram - y que borró a los pocos minutos - no solo confirmaron su relación con Martín Insaurralde, sino que retratan un viaje por el Mediterráneo a bordo del yate denominado “Bandido 90″, una embarcación de lujo con cuatro camarotes, jacuzzi y una barra equipada con minibar. Según trascendió, el costo de alquiler por una jornada de ocho horas supera los $3 millones e incluye bebidas, tripulación y la posibilidad de disfrutar de deportes acuáticos.

Así es "Bandido 90", el lujoso yate que alquilaron Martín Insaurralde y Sofía Clerici en Marbella Foto: gentileza tn

Insaurralde estuvo casado hasta hace un tiempo con Jesica Cirio, con quien tiene una hija llamada Chloe y quien anunció su separación del político en el pasado mes de junio. Se especula que para lograr el divorcio, Insaurralde pagó una enorme cantidad de dinero en Uruguay, además de arreglar una enorme cuota alimentaria por la pequeña.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde anunciaron su separación en junio de este año.

Seguí leyendo