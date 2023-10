Tras la contundente respuesta de Sofía Clerici, Cinthia Fernández volvió al ataque: “Tampoco se come a...”

Cinthia Fernández es una de las famosas que está muy presente en las redes sociales, desde allí no duda en opinar de los temas de actualidad y dejar su punto de vista sobre las temáticas del momento.

Fiel a su estilo, no tiene problemas en decir lo que piensa, por lo que a veces genera algún conflicto con otros famosos. Esta vez se metió en el escándalo entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici, y dejó fuertes mensajes de indignación en las redes sociales.

Cinthia Fernández Foto: web

Hace un tiempo que Cinthia contó que su expareja le habría sido infiel, y a pesar de no decir quién era, todo indica que se refiere a Matías Defederico, el padre de sus tres hijas, con quien mantiene una complicada relación.

Cinthia Fernández contó sobre la infidelidad de Matías Defederico

Como es común en ella siempre busca interactuar con sus seguidores, por lo que abre la caja de preguntas de Instagram. Fue así que una seguidora fue directa y le consultó a la panelista sobre su expareja y padre de sus tres hijas, Matías Defederico relacionandolo con Sofía Clerici.

“Es verdad que tu ex te cagó con Clerici” quiso saber una seguidora, a lo que la famosa respondió sin filtros con un gran “Sí”.

Cinthia Fernández contó sobre la infidelidad de Matías Defederico Foto: gentileza

De esta manera, Cinthia Fernández dejó en claro que Sofía Clerici estuvo con el exfutbolista mientras él aún estaba con la bailarina.

La panelista dio más detalles de la infidelidad de su exmarido en el programa “Bien de Mañana”: “Imagínate que yo los leí (mensajes) y te da un montón de celos, más allá de que la culpa es del tipo. Me acuerdo que tenía un BlackBerry blanco. No tengo idea si le cobró. Esto fue público, la mina se cansó y lo mandó al frente”.

Qué dijo Cinthia Fernández sobre el escándalo de Martín Insaurralde

Atenta a todo lo que sucede, Cinthia Fernández se sumó a la polémica y dejó contundentes mensajes en las redes sociales sobre el escándalo. “Él debe ir preso y devolver toda la que se robó... pero no va a pasar”, expresó.

Cinthia Fernández habló sobre el escándalo de Insaurralde Foto: gentileza TN

“Lo de la señorita en cuestión, que gana muy buen sueldo con lencería, no entiendo por qué lo pasamos por alto. Él y ella deben explicar con AFIP. Balance y papelitos de cómo carajo compraron todo lo que compraron. Y si es regalo que declaren de quien a ver si dan las cuentas”, sostuvo con indignación.

La respuesta de Sofía Clerici a Cinthia Fernández

Luego de que se hicieran virales las palabras de Cinthia Fernández, donde acusó a Matías Defederico de haber tenido una relación con Sofía Clerici cuando todavía estaban en pareja, la polémica modelo rompió el silencio.

Clerici le respondió a Cinthia Fernández Foto: Twitter

A través de Twitter - ahora X- y con un mensaje contundente contra Cinthia, Clerici respondió: “Jamás tocaría a ese hombre, dejen de querer cámara”.

Los mensajes de Defederico le mandaba al parecer a Sofía Clerici.

Clerici ya había hablado sobre Defederico en varias oportunidades. En 2013, la modelo había difundió los supuestos mensajes que le mandó el exfutbolista. Al año siguiente, Clerici escribió sobre él y lo mandó al frente: “Matías ocupate de tu familia”, expresó.

Los mensajes de la modelo sobre el ex de Cinthia Fernández en 2014.

La nueva respuesta de Cinthia Fernández a Sofía Clerici

Tras el mensaje de Clerici asegurando que la bailarina solo quería robar cámara con la polémica, Cinthia Fernández volvió a aparecer con un mensaje en contra de la modelo.

Cinthia Fernández Foto: Captura de pantalla

“Jajajajajaja ¿cámara? ¡Me sobra! Amo que se desmienta a ella misma. Igual me mata porque tampoco se come a Brad Pitt la monotributista, se come Tinchito(Insaurralde), estamos en el mismo nivel de bagarto, solo que uno jugoso y el otro crocante, por eso rajó”, sentenció Cinthia.