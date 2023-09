La indignación de Cinthia Fernández tras ser censurada en Instagram por sus videos en bikini

Cinthia Fernández expresó su indignación tras ser penalizada por sus videos en microbikini. La modelo comparte su día a día en redes sociales, momentos con su hija, actividades laborales y también comparte sus outfits jugados.

Cinthia Fernández lució una nueva colección de bikinis y revolucionó las redes Foto: Instagram

Qué dijo Cinthia Fernández sobre Instagram

En esta ocasión Cinthia utilizó sus redes sociales para hacer un descargo: “No lo puedo creer. Me levanté y tenía una notificación de Instagram en donde me decían que no iban a difundir mi cuenta porque había publicado material inapropiado”

Cinthia Fernández y su descargo contra Instagram Foto: web

Y explicó: “Yo dije ‘exceso de trasero’. Cuando entro a ver lo que consideraban ‘material inapropiado’ era la promoción de la nueva temporada de mis bikinis y el lanzamiento que vendrá para el Día de la Madre en mi cápsula de maquillaje”.

Cinthia Fernández Foto: instagram.com/cinthia_fernandez_

Sus seguidores se mostraron del lado de la modelo brindándole todo su apoyo en esta situación injusta y compartieron su descargo e indignación.

Cinthia Fernández

Cinthia Fernández reflexionó con indignación: “Me sentí totalmente discriminada, ¿por qué tengo un cuerpo llamativo, no puedo promocionar bikinis?”.

Cinthia Fernández lució una nueva colección de bikinis y revolucionó las redes Foto: Instagram

Por otro lado, analizó: “Yo a la playa vestida, no voy, ya pasé la época de Emiratos Árabes. Me parece que tengo todo el derecho del mundo en sacarme una foto en bikini, mostrarla y lanzar mi cápsula. ¿Cómo es don Instagram?”.

Cinthia Fernández lució una nueva colección de bikinis y revolucionó las redes Foto: Instagram

Por último, indicó que no descarta iniciar acciones legales contra Instagram: “¿Por qué no revisan las publicaciones con una persona en vez de con un robot? Controlen a los señores que mandan fotos desubicadas, porque eso sí va contra las normas de Instagram y pasa todo el tiempo”.

Microbikinis la tendencia del 2024

Este verano, las microbikinis serán el sello de la temporada en la costa argentina.

Cinthia Fernández

Trajes de baño, de dos piezas, conformados por corpiño pequeño, con detalles de brillos y apliques, y la parte inferior de la malla, bombacha estilo colaless tiro alto.