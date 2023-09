¿Se va de Argentina? La contundente respuesta de Cinthia Fernández a los rumores

Cinthia Fernández se tomó unos días de vacaciones con sus hijas por lo que no se la vio en el programa “Bien de Mañana” en el que es panelista. Sin embargo, durante su viaje se enteró que al parecer el ciclo que conduce Fabián Doman tendría su fin.

En medio de la reorganización de la grilla de El Trece, al parecer varios programas serían levantados del canal, y ya se especula sobre los reemplazos. Pero lo que más llamó la atención es que los integrantes del ciclo televisivo se enteraron de las novedades por la televisión.

Lo que causó el enojo de la panelista y no dudó en expresarlo en X (twitter), “El problema no es que un panelista intente averiguar su futuro. El problema es que nos tengamos que enterar por la tele que no tenemos más trabajo”.

La respuesta de Cinthia Fernández ante las suposiciones que se iría del país Foto: captura X

La respuesta de Cinthia Fernández ante las suposiciones por irse del país

Ante la incertidumbre sobre su futuro laboral, comenzaron las especulaciones sobre qué va a hacer la modelo. Por lo que Laura Ubfal contó en su portal de noticias de que Cinthia tendría planes de irse a vivir a Uruguay por trabajo.

Sin embargo, la panelista volvió a utilizar X para contar la verdad sobre su viaje al país vecino. “Me voy el finde nada más. A un casamiento y a hacer algunas cosas de mis marcas”.

Si bien la famosa todavía no sabe que será de su futuro laboral, al menos como panelista. No puede ocultar su enojo porque el canal no le avisó, hasta el mometo se sabe que el programa de Doman sería reemplazado por el de Carmen Barbieri.

Por lo que Cinthia Fernández y el resto de los panelistas quedarían desempleados. A pesar de que la modelo tiene varias marcas como fuente de ingreso, se mostró enojada.