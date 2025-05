El desgarrador detalle de la tumba de la hermana de Jésica Cirio que conmocionó a todos: “Me decepcionó mucho”

La sorpresiva muerte de Verónica Mestre, hermana mayor de Jésica Cirio, generó un gran revuelo mediático y abrió la puerta a múltiples versiones. Desde el primer momento, el caso estuvo rodeado de incertidumbre, y no tardaron en circular diversas teorías sobre lo ocurrido.

Entre los trascendidos iniciales se habló de un posible ajuste de cuentas, se planteó la hipótesis de un fallecimiento en circunstancias misteriosas dentro de su propia casa, e incluso se mencionaron causas vinculadas a episodios de violencia. El entorno familiar, por su parte, mantuvo silencio mientras se esperaba el avance de las pericias y el parte oficial para esclarecer el hecho.

Verónica Mestre y Jésica Cirio.

Aunque la modelo brindó declaraciones para aclarar la situación y explicó el cuadro de salud que habría derivado en el fallecimiento de Verónica, la Justicia resolvió intervenir de oficio para investigar las verdaderas causas de la muerte.

Se conoció un conmovedor y desgarrador detalle en la tumba de Verónica Mestre, la hermana de Jesica Cirio, y la tristeza invadió a todos. El hallazgo fue compartido en redes sociales y generó un profundo impacto entre los seguidores de la conductora, quienes acompañan el dolor de la familia en este difícil momento.

El triste momento que vivió el papá de Verónica Mestre al ver su tumba

Horacio Cirio, quien asumió el rol paterno en la vida de Verónica Mestre, visitó su tumba para rendirle homenaje con flores. Sin embargo, se mostró profundamente molesto por el estado en que la encontró: “La encontré y me decepcionó mucho en las condiciones que está la tumba, pero por el otro estoy un poquito reconfortado de haberle hecho una oración y dejarle unas flores”, expresó conmovido.

Durante una entrevista con el programa ISPA, que se emite por la pantalla de NET TV, agregó otro dato que llamó la atención: “No tiene florero ni nada, como me lo imaginé, le traje una florcita artificial para que perdure”.

Además, Horacio Cirio contó cómo se enteró de la trágica noticia y no ocultó su dolor por la forma en que recibió la información: “Me sentí mal porque me enteré por los medios, no me enteré por mi familia, terrible. Es una cosa seria, todos los problemas que podemos tener entre nosotros es una cosa, pero cuando hay un fallecimiento así no se jode”, expresó con indignación y tristeza.