Jésica Cirio vive un momento complicado a nivel personal. La modelo, conductora e influencer se separó de su marido Elías Piccirillo en marzo de este año, quien enfrenta causas por estafa y está detenido en el penal de Ezeiza. Hace unos días se conoció la noticia de que la famosa perdió a su hermana mayor Verónica Mestre.

La muerte de la hermana de la modelo generó impacto porque Jésica no está pasando por un buen momento en su vida. Según informó el periodista Diego Suárez Mazzea la mujer murió hace unas semanas, pero aún no tuvo su velorio porque la muerte está siendo investigada por la Justicia.

Jesica Cirio contó de qué murió su hermana

A raíz de los comentarios que se dijeron, Jésica rompió el silencio y decidió hacer un descargo público en Instagram sobre la muerte de su hermana mayor para aclarar la situación.

El descargo de Jésica Cirio luego que se conoció la noticia de la muerte de su hermana

"Con relación al fallecimiento de mi hermana y viendo que en algunos medios están diciendo cosas que no son ciertas, me veo en la necesidad de hacer algunas aclaraciones”, escribió Jésica Cirio.

“Mi hermana Verónica falleció hace dos meses. Éramos hermanas por parte de mi mamá y siempre tuvimos un buen vínculo”, contó la famosa sobre su relación con su hermana Verónica.

Verónica Mestre y Jésica Cirio.

Luego, Jésica Cirio contó la causa de la muerte: “Ella estaba enferma hacía más de diez años por sufrir una enfermedad neurológica. A causa de ello, la internaron durante diez días y falleció por un paro cardíaco de manera natural”.

“Por respeto hacia ella y a la familia, decidimos no hablar ni contar nada en su momento”, aclaró la famosa. De igual manera, Jésica habló del momento delicado que atraviesa: “Mi hermana no es conocida en los medios y además yo no estaba ni estoy pasando por un buen momento. Espero sepan comprender”.