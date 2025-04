Jésica Cirio se enfrenta nuevamente a un nuevo panorama mediático y judicial. Dos años después de la polémica del “Yategate” que involucró a su exesposo Martín Insaurralde, su ahora expareja Elías Piccirillo está detenido por lavado de activos, estafas y por montar un operativo falso contra uno de sus acreedores.

El marido de la modelo fue denunciado por una deuda millonaria.

La causa, titulada como “Averiguación de delito”, está a cargo de Dr. Sebastián Ramos, y de Carolina Lores Arnaiz. Actualmente, se encuentran 8 personas detenidas y la Justicia ha confirmado la inhibición de bienes de cada una de ellas.

Con la investigación en marcha, Jésica Cirio solicitó el divorcio y, por el momento, se encuentra separada del empresario. Además de estas acciones, la modelo decidió presentarse sorpresivamente ante la Justicia.

Las primeras declaraciones oficiales de Jésica Cirio tras la detención de Elías Piccirillo

La modelo se presentó en los tribunales poco después de las declaraciones de Carlos “Lobo” Smith, un expolicía cercano a Elías Piccirillo. Este la habría acusado de conocer gran parte de las operaciones de quien era su esposo.

Jésica Cirio. Foto: web.

Con estas declaraciones, Jésica Cirio presentó un documento ante la Fiscalía para ponerse a disposición de la Justicia junto a sus abogados. "Teniendo en consideración lo trascendido en medios públicos sobre la declaración de Carlos Smith, y más allá de la falsedad de su presunto contenido, en lo que a mí respecta, me coloco a disposición de la jurisdicción del Tribunal y de la fiscalía para, si es preciso, dar las explicaciones del caso", aseveró la modelo en el escrito.

La modelo no está involucrada por el momento en la causa y aún no fue citada para declarar. Esto último fue confirmado en las últimas horas, cuando los abogados fueron informados que no había novedades en la testificación de la exconductora de La Peña del Morfi.

El palito de Analía Franchín a Jésica Cirio

Desde otro aspecto, Jésica Cirio se hizo viral por las últimas declaraciones de Analía Franchín. Durante una nota para “Implacables”, apuntó contra la exesposa de Martín Insaurralde. "Para ser sincera, no estoy siguiendo mucho el tema (...) Claramente, ella no tiene suerte con los maridos”, exclamó sin ningún tipo de tapujos.