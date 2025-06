Llanto y gritos estremecedores: el mal momento que vivieron las hijas de Wanda Nara antes de irse con Mauro Icardi

Mauro Icardi debía llevarse a las hijas que tuvo con Wanda Nara este viernes pero, una vez más, el trámite no fue tan sencillo. Llegó al Chateau Libertador esta mañana y recién logró salir con las niñas pasadas las 21 horas. En el medio, la crisis fue total y las menores volvieron a vivir un momento desolador.

El momento en que Icardi se iba con sus hijas

La cámara de LAM captó el momento en que el jugador se retiraba con sus hijas a toda velocidad con su camioneta. “En el asiento trasero iban sus dos hijas y justo cuando hacíamos unas imágenes, aceleró”, contó el cronista .

Las chicas estarán con su padre durante una semana, luego este partirá a Estambul. Según contó Yanina Latorre, la Justicia determinó que él esté unos 3 o 4 días solo con sus hijas y más adelante sí podría compartir actividades fuera de la casa con su novia, la China Suárez, y los hijos de esta.

La estremecedora escena que vivieron las hijas de Wanda e Icardi

“Me están contando desde el Ministerio Tutelar, una fuente que tengo ahí, que lo que ocurrió en el departamento después de estas 12 horas de espera es que tras muchas charlas, lograron que Wanda ceda. Intervino la jefa de violencia familiar y de género de la policía porteña. Ella fue la encargada de convencer a Wanda que tenía que entregar a las nenas y que se vayan con su padre y con sus cuatro valijitas”, contó Ángel De Brito.

Más tarde se viralizaron dos videos del interior del departamento. En las imágenes se ve a las abogadas y a Wanda Nara explicándole la situación a las niñas. En esa escena que da en evidencia que las menores no querían ir con su padre.

“Si ustedes no van con su papá, tu mamá que queda como la mala”, decían. A lo que la más pequeña de las chicas respondió: “Y bueno, que quede. Yo no quiero ir”. Luego les advirtieron que la decisión de la Justicia era llevar detenida a Wanda si ellas no cumplían con la vinculación con Icardi. A la conductora se la vio dispuesta a asumir la consecuencia, con tal de que sus hijas se quedaran allí.

El siguiente video es mucho más doloroso, porque se escuchan los llantos y gritos de las menores, pidiendo que “no las agarren” y rogando no ir con su padre.

Este sábado, Wanda debe emprender un viaje a Estados Unidos, ya que tiene un compromiso laboral para participar del Mundial de Clubes.