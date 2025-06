La interna familiar por la herencia de Carlos Menem volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, fue Zulemita quien rompió el silencio y lanzó fuertes declaraciones contra su hermano Carlitos Nair, en medio de un clima tenso marcado por el estreno de la serie de Prime Video sobre la vida del exmandatario.

En una entrevista explosiva, Zulemita no se guardó nada y apuntó directamente a Carlitos Nair: “Es un ladrón. Lo encontraron robando a mano armada, fue golpeador de mujeres, estuvo vinculado a la venta de drogas... todo lo malo que te puedas imaginar”. Según ella, su padre estaba al tanto de sus conductas y había decidido alejarse de él por completo.

Carlitos Nair y Zulemita junto a su padre, Carlos Menem.

La disputa sobre la herencia de Carlos Menem

La empresaria aseguró que Carlos Menem le prohibió a sus nietos tener contacto con Nair. “Mi papá no lo quería cerca. Le traía problemas de todo tipo. Le dio una oportunidad, lo ubicó en el Senado y a los pocos días fue preso. Fue tan grave todo lo que pasó que directamente me pidió que mis hijos no tuvieran trato con él”, sostuvo.

Zulemita y Carlos Menem

Además, Zulemita detalló que, pese a todo, intentó ayudarlo en más de una oportunidad: “Cuando tuvo problemas con la Justicia, fui yo quien le consiguió abogado. La prisión domiciliaria la cumplió en una propiedad mía. También lo ayudé con internaciones y tratamientos en Mendoza. Pero todo tiene un límite. No soy la niñera de un hombre de 45 años”. La relación entre ambos está completamente rota. “Es un delincuente”, remarcó.

La interna familiar que envuelve a Zulemita y Carlos.

Entre las múltiples denuncias, Zulemita también recordó un episodio en el que Carlitos Nair habría robado un auto familiar. “Se llevó el Corolla de mi papá a Formosa. Era modelo 2007, pero casi sin uso. Esto está denunciado en el expediente. Él mismo subió fotos en su Instagram con ese auto y nunca más lo devolvió”, contó. Y concluyó con una frase contundente: “Estoy convencida de que lo entregó a cambio de algo, probablemente por droga”.