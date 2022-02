Máximo, el hijo de 18 años de Carlos Menem y Cecilia Bolocco, fue tapa de una reconocida revista de Chile, país donde vive con su mamá.

El joven rompió el silencio y en la entrevista realizada por el medio apuntó contra su medio hermana Zulemita y su relación con el expresidente.

Máximo Menem Bolocco, portada de la revista chilena Velvet

Era muy difícil contactarse con él. Era largo, al final llamábamos a uno de sus custodios, pero se hacía difícil. Nunca pude estar solo con él (cuando vino a la Argentina en 2018). Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí mucho. Es que además tenía que pasar por la Zulemita, para llegar a hablar con él”, explicó Máximo.

Zulemita, Carlos y Máximo Menem. (Foto: Gentileza/Secretos Verdaderos).

Luego agregó: “Cuando era chico veía a mis primos jugar con sus papás y me preguntaba por qué yo no tenía al mío, pero después uno crece. Creo que mis máximos referentes de papá son Pepo (Daire, pareja de Cecilia) y Gonzalo Cisternas, el papá de los 2 hijos mayores de la Diana (la hermana de Cecilia). Pero de mi papá no sé mucho”.

Carlos Menem y Cecilia Bolocco en 2003, junto a su hijo Máximo

Tras estar lejos del expresidente, Máximo decidió adoptar el apellido de su madre y no utilizar el Menem.

El hijo de Menem dio detalles sobre su cirugía

Máximo se hizo reconocido en Argentina en 2018, cuando tuvo que afrontar una cirugía por un tumor cerebral.

Menem y sus hijos Zulemita y Carlos Nair tras visitar a Máximo en la Clínica Las Condes (Foto: Luis Felipe Quintana/La Cuarta/Agencia Uno/DPA).

“No me acuerdo tanto. Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica (…) jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca, nunca, nunca. Yo siempre supe que iba a estar bien (…) Además, mi mamá estaba demasiado tranquila o así me lo hizo sentir”, recordó el joven.

El expresidente estuvo presente durante la cirugía de Máximo: “Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más. Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita, cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó”.