Máximo Bolocco confesó cuál es la herencia que le dejó Carlos Menem y el shock es total: “Basta y sobra”

A tres años de la muerte de Carlos Menem, las internas familiares en torno a la herencia del expresidente siguen escalando. En medio de un clima tenso, Máximo Menem Bolocco decidió hablar por primera vez sobre el tema, y su respuesta sorprendió por la madurez y el desapego.

El joven de 21 años, fruto de la relación entre Menem y la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, optó por mantenerse al margen de los conflictos legales y mediáticos que enfrentan sus hermanos Carlos Nair, Zulema y Antonella Menem, hija de Carlos Jr.

En un evento de moda en Chile, donde asistió acompañado por su madre, Máximo fue consultado por el portal Publimetro sobre la disputa por la herencia. Sin vueltas, contestó: “Siempre ha sido así desde que se murió mi papá y no me gusta, porque termina manchando su nombre. A mí no me interesa, tengo un legado que le dejó a mi mamá que ya me lo dio y con eso basta y sobra”.

Quién es Máximo Bolocco: el hijo más reservado de Carlos Menem

A diferencia de otros miembros del clan Menem, Máximo creció lejos del ruido mediático en Chile, donde vive junto a Cecilia Bolocco. Aunque en los últimos años comenzó a mostrarse en eventos públicos, mantiene un perfil bajo y evita la exposición excesiva. Su vínculo con la familia paterna fue siempre distante. Él mismo confirmó que no tiene relación con sus medio hermanos ni con otros miembros de su entorno argentino.

Máximo Menem Bolocco.

Respecto al legado que recibió de su padre, contó que se trata de tres relojes con fuerte valor simbólico: “Son diferentes los tres, son como reliquias argentinas. Uno es como una moneda Argentina, muy lindo, ese es mi favorito”, reveló con orgullo. Esos objetos personales representan, para él, mucho más que una herencia material: son recuerdos íntimos que guarda con cariño y sin intenciones de disputarlos en la Justicia.

El desgarrador relato de Máximo Menem Bolocco sobre su lucha contra el cáncer: “Sufría de los dolores”.

Si bien no precisó si se presentará formalmente en la sucesión, dejó en claro su postura: no quiere ser parte del conflicto. “Me conformo con saber que mi papá está en paz, tranquilo. Lamento que lo recuerden más por la herencia que por todo lo que hizo”, expresó.