Prime Video presentó las primeras imágenes de la serie sobre Carlos Menem: así es el exclusivo adelanto

Prime Video es una de las plataformas de streaming que más ha resonado en Argentina. Más allá de contar con 260 millones de suscriptores en el mundo, la aplicación se ha interesado en crear producciones sobre diferentes sucesos ocurridos en el país.

“Nahir”, “Cromañón” y “Selección Argentina, la serie” son algunas producciones que han buscado presentar algunos de los hechos más controversiales en el país. Esto ha provocado mayor interés en el público argentino y ciertas críticas.

“Nuestra vida no es una película. Es la vida real. Estamos acá para decir una vez más: No nos cuenten Cromañón”, sentenció el comunicado de la organización No Nos Cuenten Cromañón sobre la serie de Prime Video sobre el hecho.

Ahora bien, pese a las divisiones en el público argentino, la plataforma no se rinde con las adaptaciones. En las últimas horas, se publicó el primer tráiler de “Menem” la serie que busca hablar sobre la vida del expresidente argentino.

Carlos Naim afirmó que su hermana no le comentó nada sobre la serie

Todos los detalles sobre la nueva serie sobre Carlos Menem: tráiler incluído

“Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera. Se van a remontar a la estratosfera y desde ahí, elegir el lugar a donde ir”, asevera el expresidente bajo la actuación de Leonardo Sbaraglia en el primer tráiler de la serie.

La dramatización buscaría representar los años de Menem en la década de los noventa. Durante ese tiempo, se destacó sus comienzos en la política desde La Rioja, los ataques terroristas a la Embajada de Israel y la AMIA más la entrega del poder a Fernando de la Rúa.

Para contar esta historia, Mariano Varela, el productor detrás de la serie, buscó recolectar múltiples datos sobre el político para que la serie no tuviese una determinada línea ideológica. “No quería que sea una serie con una ideología determinada, sino que quería tener cierta objetividad para poder contar con libertad los aspectos positivos y los aspectos negativos de lo que fue la presidencia de Menem y lo que vivimos en la época de los 90″, aseveró Verela.

Prime Video presentó las primeras imágenes de la serie sobre Carlos Menem: así es el exclusivo adelanto

Con esta impronta, Leonardo Sbaraglia interpretó al expresidente y fue seguido con un elenco de lujo compuesto por Griselda Siciliani (Zulema Menem), Juan Minujín Marco Antonio Caponi, Agustín Sullivan, Cumelén Sanz y Guillermo Arengo y Campi.

Cuándo se estrena la serie sobre Carlos Menem

Finalmente, pese a que Prime Video no dio una fecha concreta al presentar el tráiler, reveló que la serie estaría próxima a llegar en 2025: “Todavía no llegó a la atmósfera. Tampoco a la estratosfera. Lo que sí podemos confirmar es que Menem llegará muy pronto a Prime Video”, aseveró la plataforma.