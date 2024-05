Prime Video: ¿Cuándo se estrena Nahir, la película sobre el caso de Nahir Galarza?

Una joven de cabellos rubios sacudió a todo un país en 2017 y 2018. Su nombre es Nahir Galarza, una adolescente que a sus 19 años se convirtió en la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua.

Galarza fue acusada de haber matado a su novio Fernando Pastorizzo con dos disparos en el torax. Sin embargo, durante el juicio, la joven culpó a su padre del siniestro.

“Yo no lo maté a Fernando, fue papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a los corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día.”, habría dicho la joven a su abogada.

Bajo esta premisa se grabó “Nahir” una película que busca ahondar sobre qué ocurrió ese 29 de diciembre de 2017.

Salió el traíler de Nahir, la película sobre el caso que dividió a Argentina Foto: La V

Nahir, la nueva película sobre el caso

“Nahir” es un thriller y drama de ficción basado en el caso de Galarza. Fue creada y producida por Lucas Jinkis, quien quiso mostrar las diferentes versiones del informe policial.

“La película narra las diferentes versiones que se detallan en el informe policial. Es un proyecto apasionante en el que trabajamos durante cuatro años y que implicó una investigación profunda sobre uno de los casos policiales argentinos más impactantes de los últimos años”, describió el productor sobre cómo fue el proceso de preproducción para construir la película.

La actriz que encarnará a Nahir Galarza es Valentina Zenere, reconocida por sus actuaciones en “Soy Luna” y “Élite”. Para prepararse para este rol, la joven recalcó que en no quiso tomar en cuenta su postura respecto a quién había sido el culpable del asesinato.

Valentina Zenere. Foto: HOLA

“Yo no juzgo. Siempre digo lo mismo. No se juzga, se acompaña... Cuando empezamos todo este proyecto lo primero que dijimos fue que no nos interesa saber si fue el padre o ella (quien cometió el crimen) y qué pasó ese día. No nos sumaba para la historia que queremos contar. Obviamente que yo tengo mi postura personal después de todo esto, pero no la voy a contar. Hoy es todo muy cancelable”, determinó Galarza sobre cómo lograron conformar el proyecto sin posturas personales.

Cuándo se estrenará “Nahir”, la nueva película de Prime Video

Finalmente, “Nahir”, el caso de Nahir Galarzo, se estrenará el próximo miércoles 22 de mayo en Prime Video.