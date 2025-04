El desgarrador relato de Máximo Menem Bolocco sobre su lucha contra el cáncer: así se enteró que tenía un tumor

Máximo Menem Bolocco, el hijo menor del ex presidente Carlos Menem, tenía tan solo 15 años cuando los médicos le dieron un diagnóstico que cambiaría su vida. Tras una serie de estudios médicos realizados debido a varios síntomas extraños que comenzó a experimentar de manera repentina, los profesionales confirmaron que su salud estaba en riesgo. Durante un tiempo, Máximo había estado padeciendo intensos dolores de cabeza, dificultades en la vista y una fiebre constante que no desaparecía. Estos síntomas, que parecían inofensivos al principio, se intensificaron hasta convertirse en una preocupación médica seria.

Máximo Menem Bolocco.

Los resultados de la Tomografía por Emisión de Positrones (PET) fueron devastadores: Máximo tenía un tumor cerebral del tamaño de una pelota de tenis. Frente a este diagnóstico, se encontraba acompañado por su madre, Cecilia Bolocco, quien lo apoyó incondicionalmente durante todo el proceso. De inmediato, Máximo comenzó su tratamiento médico, enfrentando valientemente las complicaciones que esta enfermedad implica. Hoy, a los 21 años, se dedica a brindar apoyo y esperanza a otros jóvenes que atraviesan una situación similar, compartiendo su experiencia y ofreciendo su ayuda a quienes luchan contra el cáncer.

En una entrevista con el programa chileno Somos tu voz, el joven compartió, hace un tiempo, detalles sobre su lucha contra el cáncer, revelando sus temores y la fortaleza interior que encontró mientras enfrentaba la enfermedad.

Así vivió Máximo Menem Bolocco la lucha contra el cáncer

“En 2018, experimenté síntomas muy extraños, que no podía explicar. Tenía una fiebre constante de 37,1 grados todos los días y casi todas las mañanas sufría de dolores de cabeza, justo detrás de los ojos”, recordó. “Este niño no puede seguir yendo al colegio porque va a explotar, no puede seguir”, relató, citando las palabras del psicólogo al que acudieron, debido a la confusión sobre lo que le estaba sucediendo.

La memoria de Máximo Menem Bolocco se vuelve difusa después de salir del estudio que reveló que tenía un tumor cerebral. “Recuerdo cuando vino Pepo, mi padrastro, y ya no recuerdo más nada”, explicó el joven, quien encontró en su madre, Cecilia Bolocco, un apoyo invaluable durante ese difícil momento.

“Todo lo que hizo mi madre fue admirable. Sin ella no estaría hoy aquí. Nunca sentí miedo, siempre pensé que iba a estar bien”, aseguró Máximo Menem Bolocco, hijo del ex presidente de la Nación. Hoy, reparte su tiempo entre sus estudios de arquitectura y su trabajo en una fundación dedicada a ayudar a pacientes oncológicos.