A los 58 años, Cecilia Bolocco deslumbró con una microbikini que dio de qué hablar

Cecilia Balocco, además de ser modelo y presentadora de televisión, es recordada a ambos lados de la Cordillera por haber sido Miss Universo en Chile y por haber estado casada con el expresidente argentino Carlos Menem.

Y si bien el gran éxito de su vida se dio hace algunos años con el nacimiento de su hijo, aún sigue cosechando triunfos y disfrutando de todo lo que ha trabajado en su vida. Por eso, a pesar de no estar en primera plana todo el tiempo, aún sigue siendo un revuelo cuando aparece.

Las fotos que Cecilia Bolocco compartió con su hijo, Máximo Menem Bolocco. (Fotos: Instagram)

En un momento de descanso, paparazzi de la televisión chilena lograron captarla mientras disfrutaba del relax junto a la pileta. En las fotos se puede ver a Cecilia Bolocco en color azul oscuro con una estampa en blanco.

Cecilia Bolocco Foto: instagram

Tanto el corpiño como la bombacha, con tiritas que se anudan a los costados, bien pequeños, dejan lucir el gran estado físico que aún hoy la ex Miss Universo ostenta y que demuestran que para ella el paso del tiempo no es un problema, ya que luce espléndida a sus casi 60 años.

Cecilia Bolocco Foto: instagram

Para quienes se preguntan por el presente de Cecilia Bolocco, la presentadora se encuentra en pareja con José Patricio Daire, un empresario millonario con decenas de negocios exitosos alrededor de todo Latinoamérica.

¿Qué enfermedad padece Cecilia Bolocco?

A la reciente aparición de Cecilia Bolocco significó un alivio para sus seguidores, ya que la modelo y presentadora de televisión, el año pasado, comunicó por medio de un live de Instagram que padece neutropenia.

El joven abrió la polémica por la exclusiva beca que recibió

Esta condición afecta sus defensas. “No estoy bien de salud, no tengo tan bien las defensas. Me tengo que ir a sacar más sangre, ayer me hice un examen porque no tengo defensas. Tengo neutropenia severa”, contó en aquel momento.