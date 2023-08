Hace unos días apareció un video del reconocido actor Pablo Alarcón trabajando a la gorra en una plaza de la ciudad de Buenos Aires. El artista eligió el teatro callejero para recaudar plata y poder sobrevivir ya que actualmente se encuentra sin trabajo y no logra llegar a fin de mes.

Pablo Alarcón actuando a la gorra Foto: video tik tok

Luego de que se filtrara el video y circulara la noticia, el actor habló con el programa “Socios del Espectáculo” sobre la difícil situación económica que atraviesa. “Era algo que me faltaba hacer en mi vida. No tengo trabajo en el teatro en este momento y me pareció una buena idea hacer esto ahora, que tengo tiempo. Te confieso, yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, necesito ganar guita para vivir”, expresó.

Además, dejó una reflexión y agradecimiento al público que se acerca de Plaza Francia a ver su interpretación. “Está jodido el país. Ha llegado la miseria a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando la gorra. Asómbrense de lo mal que está el país. La reacción de la gente es maravillosa. La verdad que me anima, el público es muy generoso”, manifestó el actor.

La ayuda de Barby Franco a Pablo Alarcón en este difícil momento

La influencer y modelo Barby Franco decidió darle su apoyo al actor y publicó una foto con él. En la que escribió “Sos groso”.

La inesperada ayuda de Barby Franco a Pablo Alarcón tras la noticia de que actúa a la gorra en una plaza Foto: instagram/barbaritafranco21

También eligió hacer promoción de la obra de teatro y posteó en sus historias junto a unas palabras: “Para quien quiera ir a ver a este enorme artista y ayudar”, escribió Barby.

La inesperada ayuda de Barby Franco a Pablo Alarcón tras la noticia de que actúa a la gorra en una plaza Foto: instagram/barbaritafranco21

En la promoción de la actuación detalla la hora y el lugar. La obra de teatro se llama “Discurso de la servidumbre voluntaria” y se realiza todos los domingos de 15 a 17 horas en Plaza Francia junto al músico Augusto Gavilán.