Apareció un video de Pablo Alarcón trabajando a la gorra en una plaza: “Necesito ganar guita para vivir”

Pablo Alarcón es uno de los actores argentinos que tiene una extensa trayectoria en el mundo de las telenovelas, obras de teatro y cine. A lo largo de los años interpretó diferentes papeles que lograron destacar en el público y sus seguidores.

Pablo Alarcón Foto: gentileza LM Neuqu

Sin embargo, hace un tiempo, más precisamente después de la pandemia, que el actor no tiene ningún trabajo arriba de los escenarios, además de la difícil situación económica que se vive en el país. Es por eso que en más de una ocasión dejó en claro que necesita plata para vivir por lo que no tiene problema de trabajar de otra cosa.

Por lo que forma parte del elenco del programa de cocina de El Trece, “Pasaplatos”, en donde se desempeña cocinando distintos platos y logrando pasar los distintos desafíos que plantean en el reality de cocina.

El video de Pablo Alarcón actuando a la gorra

En los últimos días, el actor sorprendió a los vecinos de Recoleta, al aparecer en Plaza Francia realizando teatro callejero. En el video se ve al famoso vestido para la ocasión mientras interpreta un personaje, y deja la gorra para que colaboren las personas que pasan por el lugar.

Al ser consultado por el video que se viralizó, el actor habló con Socios del Espectáculo: “Era algo que me faltaba hacer en mi vida. No tengo trabajo en el teatro en este momento y me pareció una buena idea hacer esto ahora, que tengo tiempo. Te confieso, yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, necesito ganar guita para vivir”.

Al referirse al trabajo de la actuación, expresó: “Es un mercado chico. Hoy somos muchos actores. Cuando llegué a Buenos Aires era lunes y el viernes ya estaba trabajando. Hoy no hay trabajo”.

El reconocido actor está todos los domingos en la Iglesia del Pilar en Recoleta, de 15 a 17 horas, con funciones cada 20 minutos.