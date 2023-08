Bailando 2023: la decisión legal que tomó Rodrigo de Paul que perjudica a Camila Homs

El próximo lunes 28 de agosto llega a las pantallas de América TV, el Bailando 2023, programa con el que regresa Marcelo Tinelli a la televisión. Una de las participantes que más expectativa ha generado en esta nueva edición es Camila Homs, pero una nueva polémica con Rodrigo de Paul encendió las alarmas sobre la posibilidad de una baja.

El futbolista de la Scaloneta y Camila Homs tuvieron una separación marcada tanto por las polémicas, la relación de Rodrigo con Tini y el inicio del mundial. Sin embargo, ahora que llegó el momento de la modelo de brillar en la televisión, siendo una de las favoritas para ganar el título este año, De Paul tomó una nueva decisión legal.

Rodrigo De Paul y Cami Homs vuelven a ser noticia por un tema legal.

La decisión legal de Rodrigo de Paul sobre Camila Homs

Marcelo D’ Alessandro reveló en Mitre Live que De Paul le colocó un nuevo bozal legal a la modelo. “Hubo un bozal legal de Rodrigo a Camila para que los chicos no fueran al Bailando. No exponer a los chicos, ese fue el pedido que hizo De Paul y que fue apelado por Camila”, explicó el abogado.

“Ni Camila ni nadie puede llevar a los menores a la televisión. Rodrigo no quiere eso para sus hijos porque las redes sociales van a terminar utilizándolos. No son buenas las redes para los chicos tan chiquitos, van a terminar hablando de ellos. A mí me pareció bastante sensato, no es un problema con Camila”, explicó el abogado sobre el pedido de Rodrigo de Paul que lo llevó a tomar esta decisión.

Luego agregó: “Él cree que les va a hacer mal. Camila Homs que baile lo que quiera, que hable de sus hijos, el tema es no exponerlos ni exhibirlos. Son dos chicos hermosos, lo que dice Rodrigo es que la exposición pública le puede hacer hacer mal a los hijos así que pidió eso y la Justicia se lo dio”.