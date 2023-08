¿Se cumplirá? Pitty, la Numeróloga, predijo el futuro de Rodrigo de Paul con Camila Homs y encendió las alarmas

Pitty, La Numeróloga, ha sorprendido tanto a seguidores como a extraños, acertando en los últimos meses varios vaticinios que hizo sobre diferentes famosos del país, entre ellos, la situación de L-Gante, el tema de Wanda Nara y la separación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Por esta razón, la numeróloga fue nuevamente consultada, pero esta vez sobre una posible reconciliación entre Rodrigo De Paul y Camila Homs. Teniendo en cuenta que la modelo y el futbolista están separados tras un año y medio donde hubieros varias polémicas y del breve romance del deportista con Tini.

Rodrigo De Paul y Cami Homs, antes de su separación.

Qué dijo Pitty, la numeróloga sobre la posibilidad de que Homs y De Paul regresen

“No veo que su relación con su exesposa esté completamente cerrada...”, marcó días atrás Pitty, antes de que se confirmara el fin de la relación entre el futbolista y la cantante, señalando que este tema los llevaría a dejarlo atrás.

Ahora, tras confirmarse la noticia de la ruptura entre el jugador de fútbol y la cantante, la experta en energías volvió a asombrar con una inesperada predicción mientras estaba como invitada en programa “LAM”.

Creo que no está totalmente cerrada la relación con su exesposa, Cami Homs. Creo que va a haber muchas sorpresas, una rotación de gente. La primavera va a traer muchas cosas. Algo va a pasar, las cosas que quedan pendientes siempre se tienen que resolver a la larga o a la corta”, adelantó Pitty sobre una posible reunión entre Rodrigo y Camila, quienes alguna vez formaron una familia durante años y tienen dos hijos pequeños, Francesca y Bautista.

Rodrigo de Paul y Camila Homs con su hija mayor, Francesca. Foto: Instagram

Sin embargo, el conductor del programa, Ángel De Brito, expresó su escepticismo ante el pronóstico: “Yo no soy Pitty, pero veo extremadamente difícil que De Paul vuelva con Camila. No es por lo que presiento, sino por lo que he escuchado en privado”.

