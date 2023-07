Le tiraron las cartas a Marley y su pronóstico laboral es peor de lo que se creía

Marley es uno de los conductores más famosos de nuestro país. Desde hace años que está al frente de muchísimos programas de Telefe, viajando por el mundo y rodeado de estrellas de la tele. Después de la denuncia que le hicieron por presunto abuso sexual, el papá de Mirko tendría un futuro negro en lo laboral. Así lo dijo el tarot.

La astrología, el horóscopo y el tarot son temas que están muy en auge en el último tiempo. Muchos famosos, deportistas y hasta instituciones consultan con especialistas para saber cómo les va a ir en el futuro o qué tienen que hacer para cambiar la energía. Marley tendría una pronóstico bastante difícil según una especialista.

Marley

Fue en el programa Entrometidos en la Tarde, en Net TV, donde Fabiana Aquin le tiró las cartas al conductor Marley. Al parecer, las cartas no dieron los mejores augurios para el padre de Mirko. Las cosas se pusieron serias y el futuro laboral del famoso se vería modificado de la peor manera.

Marley

“¿Qué va a pasar? ¿Vuelve o no vuelve Marley este año a la tele?”, preguntaba Carlos Monti a la tarotista. Fabiana respondió muy contundente: “Mirá, acá me sale que no vuelve este año”, soltó tajante. El conductor volvió a la Argentina después de pasar tres meses en Colombia grabando un nuevo programa para Telefe.

Marley

“Hay algo que sí quiero decir a la audiencia, que las cartas del tarot egipcio no fallan. Pero las energías van cambiando, hoy me marcan que no vuelve este año pero se puede transformar y modificar algo y puede ser que vuelva”, añadió Fabiana sobre Marley y su futuro.

Marley y un período bastante complicado

Después de todo el revuelo que hubo con Jey Mammón y su denuncia, Marley también cayó en lo mismo y su situación es muy complicada porque lo van a investigar.