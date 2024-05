María Becerra reveló el picante mensaje de Iman, su nueva canción: “Echamelo aquí...”

María Becerra es una de las artistas más grandes de Argentina, y es que su éxito data desde mucho antes de su lanzamiento como cantante cuando se dedicaba a compartir videos en Youtube e Instagram con contenido de humor y entretenimiento, conquistando el corazón de sus fans.

María Becerra junta millones de seguidores en sus redes. Foto: Galore

Y a dos días de haber lanzado su nuevo tema “Imán”, la artista continúa revolucionando las redes sociales con su letra, su vestuario y su melodía. Y en un lugar donde su amplia comunidad se reúne para opinar sobre su música, X (ex Twitter), la cantante se hizo presente para responder y despejar dudas sobre su canción.

Es por eso que llegó a un mensaje que decía: “Soy la única mal pensada o todos sabemos a qué se refiere con esa frase??” que acompañaba un fragmento del video de María con la letra ‘Échamelo aquí, dame todo a mí que me gusta así, me encanta”, el cual no tardó en viralizarse.

Una fan comentó lo que pensó sobre un fragmento de la canción de María Becerra. Foto: Twitter

Cuál fue la respuesta de María Becerra que recibió la usuaria

A la pregunta que dejó la usuaria para conocer si solo ella había ‘malpensado’ el mensaje de la canción o realmente guardaba un doble sentido, la artista le respondió: “Es tal cual pensas”, acompañado de un emoji de un beso.

María Becerra confirmó la suposición de una fan sobre su canción. Foto: Twitter

Con gran prisa, el ‘tweet’ de la cantante llegó a casi 2mil corazones rojos, 56 repost y 37 mensajes citados. El impacto fue inmenso y, a pesar de que la canción dura menos de 3 minutos, causó gran revolución y maravilló a más de uno.