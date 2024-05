Escracharon un local de Manu Botana en Tiktok: el impactante video

No es la primera vez que el nombre de Maru Botana surge en las redes sociales como un tema de debate y causa repercusión, ya que suele hablarse de ella tanto desde aspectos positivos como negativos, como así tampoco es la primera vez que se habla de ella para reportar un suceso ilegal o insólito de sus locales.

Maru Botana fue criticada por las condiciones de higiene de su local. Foto: web

Hace algunos años atrás, Edenor denunció a través de su cuenta de Twitter (ahora conocido como X) que retiraron el medidor de un local gastronómico con conexión clandestina que se descubrió más tarde que correspondía a una franquicia de “Dulce & salado”, marca que corresponde a la reconocida cocinera, pero ella aseguró no ser la dueña y negó cualquier acusación relacionado al asunto.

La denuncia de Edenor en 2019. Foto: Twitter

Sin embargo, un nuevo reclamo volvió a surgir actualmente sobre uno de sus locales acerca de la higiene que mantienen. En el video, el usuario captura la tierra y la basura que se junta tanto al costado de la heladera que expone en vidriera las tortas de Maru Botana, como la falta de limpieza misma que falta en los cristales, y para concluir la filmación comparte la altura exacta en la que se encontraba.

Qué sensaciones generó la denuncia a Maru Botana

Como ocurre la mayoría de los casos, los comentarios del posteo se dividieron entre aquellos que la defendían y cuestionaban la decisión del usuario de exponer lo que ocurría en las redes sociales en lugar de comunicárselo a la cocinera, y entre aquellos otros que repudiaban las condiciones en que se mantenía el local.

Maru Botana revolucionó las redes sociales. Foto: via pais

“Imaginemos la cocina donde hacen las tortas”, “igual que sea Maru Botana no tiene nada que ver. Ningún local debería de encontrarse en ese estado”, “Bromatología? Cero”, “Todos critican pero la gente va y compran igual y ella se sigue llenando de plata”, “Por qué no le dices antes de grabar y después si no lo haces ahí filmas?”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación.