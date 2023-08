En marzo, Maru Botana inauguró una nueva sucursal de su cadena de cafeterías en la localidad bonaerense de Pilar en un exclusivo complejo gastronómico, y todas las repercusiones fueron buenas hasta ahora. A través de las redes se viralizó la mala experiencia de una usuaria, quien enumeró varias características negativas del lugar.

Según el video que circuló por TikTok, la joven Delfina Franqueira fue a merendar con su novio y al llegar al establecimiento se llevó una desagradable sorpresa. Todo comenzó cuando debieron aguardar en una fila de 30 minutos para hacer el pedido y la situación empeoró cuando les informaron que se rompió la máquina de café.

Contó su mala experiencia en la cafetería de Maru Botana y fue viral en TikTok: “Las tortas estaban feas” Foto: Captura TikTok

“No tenían café. No tenían nada caliente y hacían como 5 grados bajo cero. Nos estábamos congelando. Yo tenía el pelo mojado y no podíamos tomar nada caliente”, cuestionó y criticó: “A todo esto, pedimos que nos prendan las estufas porque nos estábamos muriendo de frío y nunca nos las prendieron”.

Las fuertes críticas a las tortas de Maru Botana

La mala salida no terminó allí sino que al momento de recibir el pedido la pareja también sufrió unos inconvenientes con sus tortas. “Para empeorar las cosas, nosotros nos pedimos una torta que estaba en la góndola y que nos dijeron que no había más. De las dos tortas que pedimos, la Red Velvet estaba muy fea, la única que zafaba era la Sablé y los licuados no tenían gusto a nada”, disparó.

La joven tiktoker que en su perfil asegura hacer reseñas de los lugares donde va a merendar y se jacta de “contar la posta”, reveló que se cruzó a Maru Botana en el baño del salón, pero no quiso contarle la verdad sobre su atención, sino que le alagó sus postres.

“La parte más graciosa fue cuando me crucé a Maru en el baño y le dije que sus tortas son las mejores, porque cómo le voy a decir a Maru Botana que sus tortas estaba feas”, reflexionó. En el video se puede ver una imagen de la carta donde se leen opciones de tartas por 2250 pesos, bebidas desde los 600 pesos o ensaladas por 3300 pesos.

La reacción de los usuarios

Para cerrar su TikTok, la usuaria se pregunta si debería darle una segunda oportunidad a la cafetería y recibe cientos de respuestas de los internautas. Además de unas 170 mil reproducciones, el clip cosechó comentarios como: “Dale otra oportunidad, vivo en Pilar, voy siempre. Es muy raro lo que contas”, “Que mal no andén las estufas”, “Nostras fuimos y la pasamos genial, otra oportunidad merece” y más.