Farré, sinómino de Belgrano: los ascensos, sacarle una sonrisa al Ruso y lo que le hizo el Mudo Vázquez

Como en cada 26 de junio, el nombre de Guillermo Farré vuelve a corearse en la memoria colectiva de los hinchas de Belgrano, por el ascenso histórico frente a River. Y que para el exvolante y actual entrenador, fue una bisagra que inspiró hasta un libro con su biografía.

Guillermo Farré en la semana de Belgrano y presentando su libre "Mi Propio Camino". (Prensa Belgrano)

Farré recorre una y otra vez las páginas de aquella tarde en el Monumental, con el gol del empate que fue más que un triunfo. Una proeza, por mandar a la B por primera vez a un gigante como River.

En una entrevista con De la cancha al living, mirando hacia atrás hasta el 2007, cuando llegó como refuerzo de Belgrano, admitió: “No imaginé escribir toda esta historia, pero sí lo soñaba”.

LOS PERSONAJES DE UN LIBRO

Desde Juan Carlos Olave, quien atajó un penal clave en el Monumental, al “Picante” César Pereyra y su goles trascendentes, como el convertido en el partido de ida en Alberdi, Guillermo Farré los va nombrando uno por uno, como personajes importantes del libro.

Farré y Olave, referentes del Belgrano más glorioso de los últimos años (Foto: Archivo / La Voz).

Mención aparte para Ricardo Zielinski, de quien fue lugarteniente en la cancha, y el que lo inició además en la carrera de entrenador. “Al Ruso sacarle una sonrisa es difícil... hay que conocerlo y su personalidad es así, con seriedad. Pero es una persona alegre, tiene la sonrisa encubierta”.

Zielinski y Farré, en tiempos de Belgrano. La relación entre ellos trascendió aquel momento y hoy se enfrentarán por Copa Argentina. (La Voz/Archivo)

Y también recordó a Franco Vázquez. “Tengo una anécdota muy particular cuando todavía no era el ‘Mudo’. No se la podíamos sacar en las prácticas, le metí una patada, se dio vuelta y me dio una patada también. Tenía apenas 17 años...“.