Cuánto gana un mozo de Don Julio: sueldos y propinas en uno de los mejores restaurantes de Argentina

En momentos donde los sueldos de los argentinos son una incógnita por su variable, el sector gastronómico no pasa desapercibido. Ante eso, un mozo de Don Julio, uno de los restaurantes con mejor valoración de Argentina, reveló de cuanto es su sueldo.

Cuánto gana un mozo de Don Julio

Tino Mossu, influencer de finanzas, se mostró comiendo en el sitio y contó que le preguntó a un mozo sobre la retribución salarial que tienen. No lo grabó para mantener su identidad reservada, pero mencionó: “Yo le dije, ¿qué onda, andas en los 4 o 5 mil dólares por mes?“, y expresó que la respuesta del camarero fue: ”Y, por ahí“.

En Don Julio, la carne y los vinos son protagonistas. - Gentileza

Además, un acompañante reveló que el mismo mozo le contó que la mejor propina individual que obtuvo en un mes fue de aproximadamente 850 USD.

La repercusión del video y los comentarios de la gente

El video no paso desapercibido en Instagram, muchos usuarios se acercaron a comentar la publicación y dejaron marcada su opinión al respecto: "El tema del laburo de mozo es el cansancio físico y mental, la atención al público no es fácil, es ningún rubro. Y encima están parados por horas, laburar findes y feriados, a veces rotativos... Yo terminé con hernia de disco por laburo de moza", “La cultura argentina de las propinas y un lugar turístico. Da siempre buenos números”, “Yo laburé de camarera en 2018 y me fui de vacaciones a Europa con la propina”.