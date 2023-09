Por las nubes: indignación por los precios del local que Maru Botana abrió en Barcelona

La cocinera y estrella de la televisión Maru Botana abrió recientemente una nueva pastelería en Barcelona, España. Pero la noticia del día no es esa, sino la indignación de clientes a través de redes sociales por la mala relación entre el precio y la calidad de los productos que Maru ofrece al público.

Los internautas aseguran que el local tiene precios muy altos y los productos no son tan buenos como promete.

“El jugo de naranja 4,70€ (más de tres mil pesos) no era natural y la mitad hielo. ¡Pésimo! Las tartas ricas, pero el brownie era 90% merengue y 5% dulce de leche… hay muchas tartas iguales o mejores en Barcelona y a menos precio que casi 10€ por porción. A trabajar más en calidad-precio”, disparó un cliente.

Muchos instagramers compararon los precios en España y en Argentina, donde aseguraron que un scon que en Argentina vale $1050, en España cuesta $3112, una diferencia poco conveniente para muchos bolsillos.

De todas maneras, Maru Botana comparte su alegría por el nuevo emprendimiento y, al menos por el momento, no salió a responder a ninguno de los clientes indignados.

Qué dijo Maru Botana sobre la apertura de su nuevo local

“Un sueño puesto en funcionamiento. Hace un poquito más de 30 años que comencé mi camino en pastelerías. La primera fue en la calle Suipacha, después siguieron las de Belgrano y en pandemia abrimos un centro de producción”, relató sobre la apertura del nuevo local en una de las ciudades más importantes de España.

“Hace 5 meses abrí en Pilar y ahora en Barcelona. Quería que mi marca trascendiera y acercar los mundos. Esta gran aventura no es nada facil, pero aquí estamos. Gracias a todos los que vienen a visitarme, a los que me abrazan y me piden fotos”, destacó.